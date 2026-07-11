Piden cuatro años de prisión para un acusado de ir a amenazar a un espacio de 'cruising' en Talavera

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TOLEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 14 de julio, a I.G.J., acusado de un delito de odio por acudir a un espacio de 'cruising' de Talavera de la Reina para amenazar a las parejas homosexuales que allí se encontraban.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en fecha de 12 de julio de 2024, el acusado I.G.J. se dirigió en su vehículo al monumento a la batalla de Talavera 1809, lugar frecuentado por personas homosexuales para mantener relaciones sexuales y conocido como lugar de 'cruising', en compañía de A.C.F. y I.F.C..

Una vez allí, el acusado I.G.J. descendió del vehículo y con una navaja en la mano profirió insultos y amenazas contra S.P.C. que encontraba en dicho lugar.

Siempre según el escrito de acusación, dichas expresiones fueron dirigidas al perjudicado por razón de su orientación sexual, por el rechazo del acusado a la orientación de la víctima, así como a su origen nacional.

Así, el acusado I.G.J. continuó gritándole insultos y amenazas, dirigiéndose al vehículo de S.P.C., pinchándole los neumáticos y provocando unos daños que han sido tasados en 288 euros. La navaja se encontraba en poder del acusado y fue intervenida por los agentes de la autoridad.

Acto seguido, el acusado I.G.J. siguió buscando por la zona a S.P.C., continuando con las amenazas, para finalmente marcharse del lugar en el vehículo en el que había llegado al haberse escondido el perjudicado, por el temor que tenía a que el acusado le encontrara.

Según la Fiscalía, no es la primera vez que el acusado realizaba este tipo de actuaciones, toda vez que era una situación que se había sucedido repetidamente.

Unos hechos que estima son constitutivos de un delito de odio por discriminación por razón de su orientación sexual, por los que solicita dos años de prisión por un delito de odio, y otros dos años por el delito de amenazas, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Asimismo solicita para el acusado la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por tiempo superior a 10 años al de la duración de la pena privativa de libertad.