Piden penas de hasta 10 años de prisión para seis acusados de prostituir a una menor a cambio de droga y dinero

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real retomará el próximo miércoles el juicio contra seis acusados, tres de nacionalidad dominicana, dos colombiana y uno boliviana, por delitos de agresión sexual y prostitución de una menor de edad en Ciudad Real.

El juicio, que comenzó a celebrarse en el mes de abril, se tuvo que aplazar debido a la enfermedad de un familiar de una de las letradas presentes en el caso, lo que obligó a posponer la sesión hasta el próximo miércoles, 1 de julio.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima, que tenía 14 años en el momento de los hechos, conoció en octubre de 2022 a uno de los acusados en Ciudad Real, iniciando una relación de amistad que derivó en contactos sexuales en distintas ocasiones.

La Fiscalía sostiene que el principal acusado habría propuesto a la menor mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero o sustancias estupefacientes, accediendo en alguna ocasión, aunque en determinados encuentros no llegó a percibir la compensación prometida.

El escrito recoge además que otros acusados habrían participado en esos encuentros o los habrían facilitado, produciéndose relaciones sexuales con varios de ellos entre finales de 2022 y principios de 2023, en distintos puntos de Ciudad Real.

Según la acusación pública, uno de los procesados actuaba como intermediario, encargándose de concertar citas, fijar condiciones y organizar los encuentros, a cambio de dinero, drogas u otros bienes.

Los hechos han sido calificados como delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y prostitución de menor, algunos de ellos de carácter continuado, por los que la Fiscalía solicita penas de hasta 10 años y 6 meses de prisión.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público pide la imposición de medidas de alejamiento respecto a la menor, la prohibición de comunicación por cualquier medio y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Igualmente, solicita que los acusados indemnicen a la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos, con cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euros.