El Plan de Contingencia de Caminos afectados por la dana comenzará el lunes impulsado por la Diputación de Cuenca

CUENCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este jueves la Diputación de Cuenca ha aprobado la modificación de créditos del presupuesto ordinario del Plan de Contingencia de Caminos dotado con un millón de euros. Una inversión que se destinará a un encargo para que Geacam actúe en aquellos municipios donde se produzcan fenómenos meteorológicos adversos.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha aprovechado la ocasión para anunciar que la intención del equipo de Gobierno es que tenga un carácter retroactivo y se puedan rehabilitar caminos afectados por las últimas lluvias caídas en municipios como Sisante o Casas de Haro, entre otros, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Ante las críticas formuladas por la oposición al presidente de la Institución provincial, al que han acusado de "sectarismo", Martínez Chana ha reafirmado que serán los técnicos quienes decidan dónde y cómo actuar porque las dana no entienden de colores políticos.

El resto de puntos del orden del día también han salido adelante, se ha aprobado por unanimidad el procedimiento para continuar prestando el servicio de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y se han desestimado las reclamaciones presentadas a la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2025.