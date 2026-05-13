El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales favorecerá la contratación de 2.074 personas en C-LM

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha aprobado el acta de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales tras celebrarse la reunión. Una cuantía que asciende a 12,15 millones de euros y que permitirá la contratación de 2.074 personas en el sector agrario en este 2026.

Estos 12,15 millones de euros se otorgan a los municipios para la contratación de personal tras la presentación de 352 proyectos en total, en gran parte relacionados con el medio ambiente para mejorar las condiciones viarias de las localidades, según informa la Delegación del Gobierno.

La provincia más beneficiada de estas ayudas será Ciudad Real, que recibirá un total de 5.129.659,62 euros. Esto permitirá la contratación de 869 personas. Hasta 97 ayuntamientos se han sumado al plan con la presentación de 99 proyectos.

Albacete es la segunda provincia que más cuantía económica recibirá con 3.215.059,56 euros. La cifra de personas que serán contratadas se elevará hasta 543 tras la presentación de 83 proyectos en total por parte de 70 ayuntamientos en toda la provincia.

En tercer lugar se encuentra la provincia de Toledo, con una cuantía de 2.106.092,49 euros. 356 personas serán contratadas después de que 78 ayuntamientos hayan presentado 88 proyectos en total.

Cuenca es la cuarta provincia que más ayuda recibirá, con 1.740.750,48 euros, lo que permitirá la contratación de 294 personas tras la presentación de 71 proyectos por parte de 46 ayuntamientos.

Y por último, la provincia de Guadalajara recibe 23.683,68 euros después de que 11 ayuntamientos hayan presentado 11 proyectos. En total se contratarán 12 personas.