El Plan Infocam da por controlado el fuego de Calera y Chozas 27 horas después de su detección

Bomberos trabajan para sofocar el incendio de Calera y Chozas - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha dado por controlado el fuego que tras originarse en Alberche del Caudillo y desplazarse a Calera y Chozas, localidades de Toledo, 27 horas después de declararse.

Según la información ofrecida por Infocam, recogida por Europa Press, a las 21.02 se decretaba su control, manteniendo en el lugar de las llamas a 14 efectivos distribuidos en tres medios.

Las labores de extinción se complicaban en la tarde noche del martes, llegan incluso a situación operativa de Nivel 2, obligando a confinar a 5.000 personas.