La plantilla del Hotel Palacio de Albacete amenaza con la huelga en los días de Feria por una situación de impago

CCOO anuncia una huelga durante la Feria en el Hotel Palacio. - CCOO

ALBACETE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Albacete ha anunciado este viernes la convocatoria de una huelga de la plantilla del Hotel Palacio de Albacete (antes Hotel Beatriz), compuesta por 90 personas, que coincidirá con los días de la Feria de Albacete.

La convocatoria responde a una situación de impagos, al deber la empresa la nómina de julio y la paga extra de verano, según ha informado la central sindical en una nota de prensa.

Según el sindicato, en una reunión mantenida este jueves con la dirección de Inversiones Hoteleras, "lejos de plantear soluciones se limitó a poner excusas y justificar el impago de las nóminas".

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y que si la empresa sigue sin pagar, lo siguiente será una convocatoria de huelga del 7 al 17 de septiembre.

Paco Gómez ha manifestado que "ya no nos valen más pretextos ni explicaciones. Queremos que la empresa pague la deuda que tiene con sus trabajadores y trabajadoras porque parece mentira que se les olvide algo tan obvio, recogido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, como es su obligación de pagar los salarios. Y este es el sentir también de los trabajadores y trabajadoras con los que esta mañana se ha mantenido una reunión para informar de las acciones a seguir, y en la que ha quedado patente su disposición a secundar la huelga".

No obstante, la empresa aún tiene plazo para solucionar el problema porque se ha fijado una nueva reunión para el próximo jueves día 20, con el fin de que presente un calendario de pagos que contemple ingresar las nóminas que debe, así como la de agosto antes de Feria.

Si el día 20 no se vislumbra la salida al conflicto, el día 25 de agosto se presentará la papeleta para la mediación previa a la huelga, y el día 28 se celebrará ese acto de mediación, en el que la empresa aún podrá plantear una solución.

El secretario general de CCOO Albacete se ha referido también a la situación atípica de esta empresa, ya que es la concesionaria de una licitación del Ayuntamiento de Albacete, señalando que ya existe el compromiso del Ayuntamiento de sacar una nueva licitación del hotel y del palacio de congresos.

"Pero esto no es suficiente porque el problema está provocado por una pésima gestión y es la empresa la que debe asumir su responsabilidad". Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios CCOO Castilla-La Mancha, Santi Zafrilla, ha manifestado que "es sorprendente que una empresa que tiene trabajo, actividad, que organiza eventos, que tiene reservas y que por tanto factura, no pague a sus empleados y empleadas", adelantando que aunque el jueves se presente el calendario de pagos, mientras no se ingresen las nóminas CCOO seguirá con las acciones acordadas porque la convocatoria de huelga lleva unos trámites y unos plazos.

"Lo que no vamos a consentir es que con una ocupación del 100% durante los días de Feria, la plantilla esté trabajando sin cobrar. Si la empresa no tiene liquidez, tiene capacidad y medios para buscar financiación y solicitar un préstamo".

Para terminar, el presidente del Comité de Empresa, Julio César Ruiz, ha transmitido el enfado generalizado de todos sus compañeros y compañeras, asegurando que aunque van a seguir cumpliendo con sus obligaciones, si la empresa no paga, están de acuerdo en respaldar la huelga.