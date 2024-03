Plena inclusión C-LM lamenta que "pocas" personas con discapacidad intelectual cuenten con un asistente personal

Pide que la futura Ley de Accesibilidad de C-LM contemple todas las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad



TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha lamentado que "pocas" personas con discapacidad intelectual y del desarrollo pueden contar a día de hoy con un asistente personal en la región, una prestación incluida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según recuerda el gerente de este movimiento asociativo en la comunidad, Daniel Collado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Collado ha explicado que el asistente personal es una figura que te ayuda en tareas cotidianas, en tareas básicas y que muchas veces las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ven limitadas.

Por ello, desde Plena inclusión Castilla-La Mancha se trabaja para que esa figura sea conocida tanto por las administraciones, como por las familias y las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para que sea solicitada y concedida.

Ya el pasado mes de noviembre, según recuerda Collado, hubo un congreso para poner de relevancia que son "pocas" las personas en Castilla-La Mancha que, a día de hoy, pueden contar con un asistente personal, una figura que consigue que más personas con discapacidad puedan tener una vida independiente.

"Esta figura existe y está reconocida en la Ley de Autonomía Personal, en todo lo que tiene que ver con la dependencia, y es una figura que es muy poco conocida y muy poco usada", advierten desde Plena inclusión Castilla-La Mancha.

A veces, según Collado, "nos centramos en los servicios tradicionales" como es el obtener una plaza en un centro ocupacional, en un centro de día, en una residencia o en una vivienda tutelada, pero sin embargo esta figura --la del asistente personal-- "no es muy conocida".

"Es una temática en la que tenemos que seguir trabajando" porque "te abre las puertas a otros muchos aspectos de la vida", ha remarcado Collado.

FUTURA LEY DE ACCESIBILIDAD

Sobre la futura Ley de Accesibilidad en la que trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha, Collado ha dicho que esta normativa tiene que contemplar todas las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

"Es muy evidente muchas veces cuando paseamos por una calle cómo podemos ver que hay un bordillo donde no debería estar y que una silla de ruedas no puede pasar, pero hay otras realidades mucho más ocultas como son a las que se enfrentan las personas que tienen algún tipo de dificultad cognitiva", algo que "para nosotros es mucho más difícil de reparar en ello porque no lo vemos".

"Todos nos vamos haciendo mayores, todos envejecemos, todos vamos teniendo alguna dificultad de movilidad, alguna dificultad visual o alguna dificultad también cognitiva", por lo tanto, apunta Collado, lo importante es que esa ley recoja todos los aspectos que pueden afectar a la vida de la persona con discapacidad pero también a la vida del resto de la sociedad que sin duda alguna, en algún momento determinado, se va a encontrar con esa dificultad.

En Castilla-La Mancha, Plena inclusión tiene un contacto "muy fluido" con el Gobierno regional, según asegura su gerente, quien ha recordado que hace un año se aprobó la Ley de Atención Temprana, una ley que recoge las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Una relación "fructífera" con las administraciones que, según Collado, también se puede extrapolar al ámbito local y provincial.