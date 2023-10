El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara rechaza la reprobación a la alcaldesa presentada por el PSOE

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado este martes un pleno extraordinario a petición del Grupo Municipal del PSOE, para instar a la reprobación de la alcaldesa, Ana Guarinos, por el chupinazo celebrado el 11 de septiembre, con motivo de las Ferias y Fiestas de 2023.

La reprobación ha quedado rechazada por 13 votos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa..

Tan sólo han votado a favor los 10 concejales del PSOE que estaban presentes en el salón de plenos en el momento de la votación, ya que se daba cuenta en el pleno de la ausencia de la concejala del PSOE, Teresa López, por motivos laborales.

También ha faltado a la votación la concejala de Aike, Susana Martínez, que decidió ausentarse del pleno tras su primera intervención.

PSOE VE "BOCHORNOSA" LA ACTITUD DE GUARINOS

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha calificado de "bochornosa" la actitud de la alcaldesa en el pleno. "Hemos vuelto a constatar su sectarismo e incapacidad para gobernar esta ciudad, con el talante democrático que se le exige a toda aquella persona que ostenta un cargo público y que representa a toda la ciudadanía, a la que le ha votado, pero también a la que no le ha votado".

Así se ha expresado De Luz tras la finalización del pleno, en el que ha querido ser clara al sentenciar que "ayer fue Alberto Rojo; hoy es el PSOE en este pleno, pero mañana puede ser una asociación, un medio de comunicación o una empresa; y lo que demuestra es que va a arrasar con cualquier persona que no piense como ella".

"Esto es lo que nos espera: cuatro años de sectarismo; cuatro años de vulneración de derechos; cuatro años de falta de diálogo", ha dicho de Luz, para añadir que "hoy hemos asistido a un pleno donde la alcaldesa retuerce el reglamento orgánico de esta institución, no dejando hablar a representantes de otros partidos políticos; mientras que a su portavoz le permite hablar sin tiempo y saltarse el contenido del pleno".

Según ha indicado, a la señora Guarinos "sólo le importa ella y el Partido Popular", y le ha recordado que "no estamos debatiendo una cuestión de egos, esto no es una guardería, porque ya está pasando en Guadalajara, que este gobierno municipal no está recibiendo a la gente o a las asociaciones que no piensan como ella".