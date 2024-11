El pleno de Cuenca aprueba una moción contra la violencia de género con el único voto en contra de Vox

CUENCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado, con el único voto en contra de los concejales Vox, una moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una serie de puntos como ratificar el compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el impulso de la coordinación entre los agentes sociales y de programas de prevención, la puesta en marcha de centros de crisis 24 horas y la habilitación de puntos violeta en todos los eventos municipales.

Esta moción ha sido presentada de forma conjunta por PSOE, Cuenca nos Une y Cuenca en Marcha y pretendía ser una declaración institucional, algo que no ha sido posible porque no se ha podido sumar el apoyo de Vox y PP, si bien esta formación lo ha achacado a un error propio, por no responder a tiempo a la propuesta, y a la falta de coordinación entre los grupos, porque sí estaban dispuestos a apoyar dicha declaración.

Vox ha rechazado esta moción, entre otras cuestiones, por su negativa a la utilización del término violencia de género, además de relacionar el aumento de casos con la población extranjera.

Por su parte, la concejal del PP Marta Segarra ha confirmado que el PP "apoyará todas las medidas que ayuden a paliar el problema de violencia de género", aunque también ha aprovechado su intervención en el pleno para cargar contra la Ley del Solo Sí es Sí.

RECHAZO DE MOCIÓN DE VOX SOBRE LOS AFECTADOS DE LA DANA

Vox también se ha quedado solo en su moción presentada en solidaridad con los afectados con la DANA en la que ha hablado la eliminación de azudes como causa de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, donde no se ha eliminado ninguno de estos obstáculos hidráulicos entre el 2018 y el 2024.

Todos los grupos municipales han votado en contra del texto de Vox. Cuenca en Marcha ha calificado la "bulera y xenófoba", por referirse únicamente a los afectados "compatriotas", término que el portavoz de la formación, Rafael Rodríguez, ha reconocido como desacertado.

El PP, a través de su portavoz Álvaro Barambio, ha señalado que es una moción llena de "perlas" como la afirmación "que las administraciones dejen de echarse los muertos el uno a la otra" y tampoco ve sentido a plantear cuestiones sobre la política hidráulica.

"Se ha querido poner la chaqueta del señor Abascal y no le pega", le ha reprochado el portavoz 'popular' a su homólogo de Vox, Rafael Rodríguez.

Por su parte, el PSOE ha recordado que Vox ha sido la única formación que votó contra el paquete de medidas de apoyo a los afectados de la DANA, por importe de 10.600 millones de euros y ha enumerado un largo listado de personas y empresas conquenses que han echado una mano a los afectados por la DANA.

La moción de Vox ha sido rechazada con la abstención del PP y el voto en contra del resto de grupos políticos

MOCIÓN CUENCA-ALBACETE Y CARRETERÍA

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca también ha rechazado una moción presentada por el Partido Popular para instar a la Junta a incluir en los presupuestos de Castilla-La Mancha sendas partidas presupuestarias para la autovía Cuenca-Albacete y la remodelación de la calle Carretería.

Durante el debate, la concejal de Cuenca nos Une Marta Tirado ha acusado públicamente al PP de llevar esta moción aprovechando la ausencia por enfermedad de Isidoro Gómez Cavero, al que García-Page encomendó el proyecto de Carretería, en un "intento de ponerle en una situación incómoda para la ciudadanía".

"Carretería no es una compensación por la autovía, ambos proyectos son complementarios, no se trata de elegir uno y otro", ha explicado Tirado

La presidenta del Grupo Popular, Beatriz Jiménez, ha rechazado esa acusación "porque presentamos la misma moción por las mismas fechas del año pasado" y ha defendido su necesidad, porque es ahora cuando hay que presentar las enmiendas a los presupuestos de Castilla-La Mancha.

Finalmente la votación se ha saldado con once votos a favor, once en contra y dos abstenciones, por lo que ha quedado rechazada por el voto de calidad del alcalde.

RESTO DE MOCIONES

Los 'populares' tampoco han podido sacar adelante su moción contra lo que han denominado el 'tasazo' de basuras, rechazada con once votos a favor (PP y Vox) y trece en contra (PSOE, Cuenca en marcha y Cuenca nos Une).

Sí que ha salido adelante una moción presentada por Cuenca en Marcha para promover en la capital un sistema de reciclaje mediante el depósito de envases, apoyada por el PSOE y con abstenciones de PP y Vox.

Además, la Corporación ha analizado, a propuesta de Vox, una moción sobre el edificio de la Fundación Sánchez Vera de la calle Los Tintes. Sin embargo, al anunciarse la ruina inminente y la orden de demolición del inmueble justo cuando se estaba celebrando el pleno, la moción se ha retirado y el debate se ha centrado en conocer los detalles de esta decisión que comenzará esta misma tarde.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Adrián Martínez, ha señalado que el tráfico de la calle Fray Luis de León se cortará al tráfico mientras se ejecuten los trabajos. Se trata de un edificio afectado por el Plan Especial del Casco Antiguo, por lo que los trabajos deberían cumplir una serie de condicionantes como el mantenimiento de la tipología de la fachada.

La postura más crítica ha sido la del concejal de Cuenca en Marcha Pablo García, que ha criticado duramente al Equipo de Gobierno por no haber tomado medidas coercitivas contra los propietarios del inmueble

OTROS ACUERDOS DEL PLENO

En este pleno se han llegado además a sendos acuerdos por unanimidad para los compromisos anuales de presupuesto necesarios para la contratación de la banda municipal de música y del mantenimiento de los urinarios públicos durante las fiestas de San Mateo, San Julián y Semana Santa.