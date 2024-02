El pleno de Toledo aprueba la adhesión de la ciudad a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

TOLEDO, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo, en su sesión ordinaria celebrada este jueves, ha aprobado la adhesión de la ciudad a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, con los votos a favor de PP y PSOE; la abstención de Vox y el voto en contra de IU-Podemos.

Esta moción presentada por el Grupo Municipal Popular recoge que la finalidad de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la OMS en el 2010, es estimular y permitir que las ciudades y comunidades de todo el mundo sean cada vez más amigables con los mayores, intercambiando información, conocimiento y experiencia, apoyando a las ciudades para que encuentren soluciones innovadoras.

En Toledo, según los últimos datos del padrón municipal, en 2024 el índice de envejecimiento se sitúa en un 18%, es decir, en la ciudad, dos de cada diez toledanos son mayores de 65 años.

COMPROMISOS "COHERENTES Y REALES"

IU Toledo ha argumentado su voto en contra en que quiere que el equipo de Gobierno lleve a cabo una política de mayores pero con compromisos "coherentes y reales" y ha defendido que lo que ha llevado al pleno el PP es una declaración de intenciones "meramente estética" sin tener en cuenta que "la política es conseguir que se ejecuten acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas mayores".

Para ello, ha proseguido, hay que adecuar el entorno en el que viven estas personas mayores, "una circunstancia difícilmente alcanzable con 134.000 euros, que es la dotación de este año de los 108 millones de presupuesto que tiene el Ayuntamiento".

El concejal de Vox Daniel ha abogado por llevar a cabo políticas prácticas que faciliten y mejoren la vida a los mayores, con la elaboración de un plan que recoja la realidad de estas personas en la ciudad de Toledo, "que, por ejemplo, sufren en la residencia de Barber, vertidos de aguas fecales, sin que la Junta ponga solución a esta situación que atenta directamente contra su salud y sus derechos". D

Ha argumentado la abstención de su grupo porque esta red se encuentra enmarcada en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, "la agenda de las élites para las élites", ha enfatizado.

MURALLAS Y PUENTES

En esta sesión plenaria también se ha aprobado con 12 votos a favor y 12 en contra, con el voto de calidad del alcalde, la moción presentada por Vox sobre la explotación y mantenimiento de las murallas y puentes de la ciudad.

En ella, se insta al Ministerio de Cultura a realizar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Toledo para destinar parte del 2% cultural a realizar obras que mejoren el estado y la conservación de las murallas y puentes de la ciudad; a actualizar el Plan Director de las Murallas de Toledo redactado en el año 2011; y a ceder la competencia de explotación y mantenimiento básico de las Murallas de la ciudad, una vez ejecutados los programas de actuación.

También se ha aprobado, con los votos a favor de PP y VOX, y el voto en contra de PSOE e IU-Podemos, la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar apoyo a los agricultores y ganaderos españoles.

En este sentido, la presidenta del Grupo Municipal Vox, Inés Cañizares, ha defendido las reivindicaciones del campo, del sector primario "contra las medidas europeas y el seguidismo que de las mismas hace el Gobierno de España, durante todo este mes de febrero" y ha incidido en que "los que elaboran estas leyes lo hacen desde un despacho, pero el campo es para ellos un perfecto desconocido".

REPROBACIÓN DEL PORTAVOZ MUNICIPAL

El pleno del Ayuntamiento ha rechazado la moción presentada por el PSOE en la que solicitaba la reprobación del concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, por 12 votos en contra, 11 a favor, y 2 abstenciones.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado este jueves que el alcalde de Toledo ha sido el verdadero instructor de mentir a la justicia española y por eso, el pleno no ha reprobado al portavoz del equipo de Gobierno, el Juanjo Alcalde, "porque estarían reprobando a Carlos Velázquez".

"Hoy, al alcalde de Toledo, no le interesaba hablar de sus mentiras a la justicia, como viene siendo habitual, le interesa más hablar de temas nacionales que de Toledo", ha sostenido, para agregar que el PP, "el único partido acusado formalmente de corrupción en este país", en vez de contestar a lo solicitado por el Grupo Municipal Socialista, ha traído al pleno del Ayuntamiento de Toledo un tema que nada tiene que ver con la vida municipal como es el "caso Koldo".

Al respecto, el concejal del Partido Popular, José Manuel Velasco, ha recriminado al PSOE esta moción y entiende que si se han atrevido a ello es por ignorancia, ya que todo lo que argumentan es una "barbaridad jurídica, demostrando un desconocimiento absoluto de todo el proceso y de cómo surge la cuestión que nos traen".

Lo primero de todo, ha explicado el concejal 'popular' a la bancada socialista, es que lo que se ha archivado es una denuncia, no una querella; a lo que ha añadido que cuando el Grupo Popular puso la denuncia, no se trataba de una ocurrencia, sino que respondía a una sentencia del TSJCM, que es el resultado de un recurso de apelación a un auto en que 'in personam' se le impone a la alcaldesa una multa de 800 euros, y así lo dice, "se acuerda la imposición de una multa coercitiva en la cuantía de 800 euros en la persona de la alcaldesa".

El juez decide archivar la denuncia, "pero esto no significa que la señora alcaldesa tenga razón, porque Tolón hizo lo mismo que está haciendo ahora, en aquel momento utilizó los medios del Ayuntamiento para defenderse y ahora los utiliza a ustedes para defenderla".

DÍA DE LA MUJER

También se ha rechazado la moción conjunta presentada por el PSOE e IU-Podemos por el 8M Día Internacional de las Mujeres; y la moción presentada por IU-Podemos para que la institución municipal deje de participar en actos litúrgicos, que ha sido rechazada por 23 votos en contra.

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que el PP haya votado, un año más, en contra de la mujer y de la puesta en marcha de medidas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres presionado por el grupo Vox. "No permitiremos que se invisibilicen las conquistas conseguidas por muchas mujeres y los consensos que en materia de igualdad tanto nos han costado conseguir", ha dicho la edil Ana Abellán.

"Avanzar en igualdad es avanzar en democracia", ha explicado la edil socialista, para insistir en que la mujer "no es un asunto social, es más de la mitad de la población" y en que "las mujeres no queremos ni un derecho más que los hombres, pero tampoco ni uno menos, queremos los mismos".

Así, ha denunciado que el Partido Popular no solo ha quitado la Concejalía de Igualdad, sino que trata a la mujer como un asunto social, y el único trabajo que ha hecho hasta ahora por la mujer, es plagiar un Plan de Igualdad de la ciudad de Toledo.

A este respecto, la presidenta del Grupo Municipal Vox ha exigido "un cambio urgente y contundente" de las políticas de protección a las mujeres, garantizando la protección a las víctimas de cualquier tipo de violencia y a sus hijos, el aumento de penas a los agresores sexuales, con prisión permanente revisable, si es preciso, y la erradicación de cualquier mensaje que aliente a la violencia contra las mujeres.

También ha abogado por la supresión del Ministerio de Igualdad y de las subvenciones "a aquellas asociaciones que viven del enfrentamiento social, del adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público, que se necesita para la mejora de la vida de todos los españoles.