Pleno de Toledo aprueba una moción de PP a favor de Constitución y rechaza otra de PSOE e IU sobre políticas de igualdad

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves una moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa de la Constitución, la libertad y la igualdad de todos los españoles, mientras que ha sido techazada otra presentada por el PSOE e IU-Podemos en la solicitaban la recuperación de la políticas de igualdad en el Consistorio.

La moción del PP, que ha contado con el apoyo de Vox y el rechazo del PSOE e IU-Podemos ha sido defendida por el concejal José Manuel Velasco quien ha defendido que la Constitución Española "es fruto de la madurez de los partidos de aquellos años y de un gran consenso, que ahora algunos están cuestionando".

En concreto, la moción solicita ratificar el compromiso con la defensa de la Constitución y con la defensa de la unidad de España, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles y garantizar la defensa de la Constitución y sus libertades, defender el respeto a las leyes yexigir las responsabilidades por su incumplimiento.

"Defender que los símbolos que nos representan como nación y como españoles, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan", es otra de los puntos que defiende esta moción, al que se añade el de impulsar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional "ante el actual desafío por parte de quienes cuestionan la Constitución y el Estado de Derecho".

MOCIÓN SOBRE IGUALDAD

Durante el pleno, ha sido rechaza la moción conjunta presentada por PSOE e IU-Podemos para erradicar las violencias machistas en el entorno del 25N,ya que ha contado con los votos en contra de PP y Vox.

"Velázquez hoy ha perdido una oportunidad única de demostrar a todos los toledanos que ha dejado se ser un rehén de Vox, hoy ha perdido la oportunidad de convencer a su socio de gobierno y llevar a cabo una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres", como ha señalado en su intervención la concejala del PSOE Ana Abellán.

Según ha indicado, la violencia de género "es mucho más que la que se produce contra una mujer concreta, es algo más que una bofetada, una violación o un piropo mal entendido, nos afecta a todas por el hecho de ser mujer", a lo que ha añadido que la violencia contra la mujer "es una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos, derechos que son negados o limitados a las mujeres, por el simple hecho de serlo".

Para el PSOE, negar la violencia de género "es empoderar y fortalecer a los agresores y desamparar a las víctimas". "Pero el socio de Gobierno de Velázquez que le permite mantenerse en la Alcaldía, lejos de condenar la violencia, no sólo le da la espalda a las víctimas, sino que las llega a culpabilizar".

"Hoy de nuevo venimos a este Pleno a pedir que se recupere la Concejalía de Igualdad, una concejalía que desaparece del organigrama del Ayuntamiento, pero las políticas de igualdad son muy necesarias para prevenir y proteger a las mujeres de todas las desigualdades que aún hoy en día se siguen ejerciendo por el hecho de ser mujer, y lo que no se visibiliza, lo que no se nombra, no existe", ha recalcado la edil.

En este punto, la presidenta del grupo municipal Vox y vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha instado a la izquierda "a pedir perdón a las mujeres" por no ser capaces de garantizar ni su seguridad ni su libertad, tras la aprobación de la "nefasta ley" del 'Sólo sí es sí', "que ha beneficiado a más de un millar de violadores y agresores sexuales2.

"Esta es su receta para erradicar la violencia contra las mujeres", ha ironizado Cañizares, a la vez que ha cargado contra "la falsa igualdad" que defiende la izquierda, que se ha traducido en un "inútil" ministerio que ha gastado 2.822 millones de euros.

Cañizares ha reprochado a la izquierda haber pasado del lema 'hermana, yo sí te creo' al 'violador, yo te libero', y ha hecho hincapié en su aparente condena de la prostitución, "un negocio para los proxenetas y un infierno para muchas mujeres que son objeto de trata, cuando es voz populi que dentro de su partido algunos diputados cuyo sueldo pagamos todos los españoles, organizaban fiestas en prostíbulos en tiempos de pandemia para hacer negocios con la política".

CENTRO DE MAYORES EN BUENAVISTA

El pleno también ha rechazado la moción presentada por el PSOE en la que instaba de forma inmediata a la construcción de un Centro de Mayores en el barrio de Buenavista.

El concejal socialista Francisco Rueda ha defendido la propuesta explicando que en este momento confluyen varias circunstancias "que puede que no se vuelvan a repetir y que ponen en el centro la construcción del centro de mayores de Buenavista"; por ello, ha lamentado que el Gobierno de Velázquez haya rechazado la moción presentada por el PSOE en el Pleno de este jueves para iniciar los trabajos cuanto antes, tal y como estaba previsto.

Rueda ha recordado que este centro fue proyectado y financiado por el Gobierno de Milagros Tolón, "una infraestructura imprescindible para poder desarrollar programas y actividades públicas de envejecimiento saludable y activo" en el barrio de Buenavista.

También se ha referido a la oportunidad que se plantea en este momento al contar para 2023 con un Presupuesto de 600.000 euros, que después se incrementaron en 120.000 euros, fruto del compromiso del Gobierno de Milagros Tolón con los vecinos y vecinas del barrio.

"Contamos con un espacio, en frente de la plaza de España, entre el centro de salud y la rotonda que une avenida de Irlanda con la Ronda de Buenavista con el visto bueno de la asociación de vecinos y tenemos un proyecto también conocido y aprobado por los vecinos", ha manifestado Rueda.

El concejal del PSOE ha advertido que si de forma inmediata en las próximas semanas no se pone en marcha esta actuación "podríamos ver en peligro todo el proyecto, podríamos perder 200.000 euros de subvención de la Junta, el año que viene si se reestablecen las reglas de gasto será más difícil hacer incorporaciones de remanentes para compensar una posible subida de costes y, sobre todo, frustraríamos a los vecinos y a la ciudad".

El concejal de Vox Florentino Delgado ha intervenido durante esta moción para apostar por construir de manera inmediata un centro de mayores en Buenavista, servicio demandado desde 2005 por los vecinos de ese barrio, "y al que los gobiernos de la izquierda no han dado respuesta durante 16 años".

Delgado, en respuesta a la moción presentada en el pleno de este jueves por el PSOE para que salga adelante su proyecto de centro de mayores en Buenavista, ha rechazado apoyar esa iniciativa, "vacía de contenido y carente de credibilidad".

Tras recurrir a la hemeroteca para enumerar las sucesivas noticias que se

han publicado en relación a ese centro de mayores, "con promesas y compromisos incumplidos", ha hecho referencia a una información del pasado enero de 2023, cuando, en la propia web del Ayuntamiento de Toledo se anunció la construcción de dicho centro, "sin que nada se hiciera al respecto para dotar al barrio de este servicio".

"Por lo tanto, la propuesta que contiene su moción no puede en modo alguno prosperar, debiendo ser rechazado, dada su absoluta falta de contenido y carencia de credibilidad", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el actual equipo de Gobierno,

"convencido de su deber de atender, de proporcionar de verdad, el centro

de mayores que el barrio de Buenavista requiere, proyectará, redactará,

tramitará y ejecutará esta infraestructura en el menor tiempo posible".

Tampoco ha contado con los votos suficientes para su aprobación la moción presentada por IU-Podemos en la que pedía elaborar una Ordenanza Municipal para la prestación de un servicio de Comida a Domicilio.