La población de lince ibérico alcanzó su nuevo máximo con 2.663 ejemplares en 2025, 10,9% más que el año anterior

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El número de cachorros nacidos en 2025 llegó a 952

MADRID/TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La población de lince ibérico (Lynx pardinus) alcanzó un nuevo registro máximo en 2025 desde que existen datos de seguimiento coordinado y llegó a los 2.663 individuos censados, según ha informado este viernes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esta cifra supone un incremento del 10,9% respecto al año anterior, cuando se registraron 2.401 ejemplares, y de alrededor del 95% en comparación con 2021, cuando la población total era de 1.365 linces. De acuerdo con Transición Ecológica, esto equivale a una tasa de crecimiento anual del 24% en promedio.

Estos son algunos de los detalles recogidos en el informe elaborado por el grupo de trabajo del lince ibérico, que coordina la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica y que está compuesto por representantes de las comunidades autónomas (CCAA) españolas y del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) de Portugal.

De esta manera, Transición Ecológica detalla que el total de 2.663 ejemplares censados, 2.269 lo fueron en España (85%) y 394 en Portugal. Las CCAA españolas que albergaron linces en sus territorios y que aportaron datos al censo fueron seis, tal y como explica el departamento ministerial: Castilla-La Mancha acogió 1.051 ejemplares, lo que supone el 46,3% de la población española, mientras que en Andalucía se registraron 885 linces (39%).

Además, las tres principales áreas geográficas para el lince ibérico se encuentran en Sierra Morena con 1.145 individuos contabilizados, en núcleos compartidos por las comunidades autónomas de Andalucía (613 ejemplares en los núcleos de Sierra Morena Oriental en Jaén y Córdoba, y 61 en áreas de conexión de Sierra Morena) y Castilla-La Mancha (471 linces en varios núcleos de las provincias de Ciudad Real y Albacete).

A su vez, se censaron 302 ejemplares en Extremadura y 19 en la Región de Murcia y también se registraron linces en 2025 en Castilla y León (11 individuos) gracias al inicio del proyecto de reintroducción en la comarca del Cerrato palentino, y en la Comunidad de Madrid, donde hubo un ejemplar asentado en el este de la región.

952 CACHORROS NACIDOS EN 2025

La población de lince continúa de esta manera expandiéndose y su presencia se ha constatado hasta en 26 núcleos geográficos distintos. En 18, se reprodujo durante el año pasado. En total, el número de cachorros nacidos en 2025 llegó a 952, con una tasa de fecundidad de 1,75 calculada como el número de cachorros nacidos entre el número de hembras territoriales.

Se censó a 1.711 linces adultos o subadultos que presentaron una distribución de sexos equilibrada (824 machos y 791 hembras que pudieron ser sexadas). El número de hembras reproductoras o territoriales en 2025 ascendió a 542, que son 72 más que en 2024. De acuerdo con el Ministerio, este número se aproxima cada año más a las 750 que se considera como hito para considerar al lince en estado de conservación favorable.

Por esta parte, el Ministerio destaca que el aumento de la población de linces hace cada vez más difícil poder registrar e identificar individualmente a todos los ejemplares presentes en los distintos núcleos, por la gran cantidad de recursos logísticos y esfuerzo que requiere realizar un censo totalmente preciso y completo.

Según dice, esto resulta especialmente destacable en Andalucía y Castilla-La Mancha, por lo que las cifras dadas habrían de considerarse como "un número mínimo de linces".

LA RECUPERACIÓN DEL LINCE, UN "EJEMPLO MUNDIAL DE ÉXITO"

Por otro lado, el departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que los datos muestran la continuación de la tendencia demográfica positiva de la especie en los últimos 25 años, período en el que se han desarrollado los programas coordinados de conservación del lince ibérico en España y Portugal. "En un período de 24 años, la población ha pasado de menos de 100 ejemplares censados en 2002 a 2.663 en 2025", celebran.

En este marco, destaca como "ejemplo mundial de éxito" el crecimiento poblacional del lince ibérico en España y Portugal y pone en valor los esfuerzos realizados por las administraciones públicas competentes como por entidades sectoriales interesadas, propietarios y gestores de fincas privadas y sociedad en general, el lince avanza en su expansión territorial y numérica.

En especial, pone el foco sobre los trabajos de cría en cautividad y la reintroducción de ejemplares, que a su juicio están resultados "esenciales" para la recuperación de la especie. "Desde que en 2011 comenzaran las primeras liberaciones al medio natural de individuos nacidos en cautividad, hasta 2025 se han reintroducido 424 ejemplares en distintas áreas que cuentan con condiciones ecológicas y socioambientales favorables para acoger linces ibéricos", ha explicado.

Aún así, Transición Ecológica ha puesto el foco en cómo aún existen "factores de amenaza" contra el lince a los que hacer frente para asegurar el alcance de un favorable estado de conservación. Por esta parte, ha apuntado a que las tasas de mortalidad no natural registrada "aún son preocupantes": en 2025 se detectaron 273 muertes de lince, de las que 212 (77,9%) fueron por atropello en infraestructuras viarias.

"Ello pone de manifiesto la importancia de avanzar en los trabajos de aplicación de la Estrategia de conservación del lince ibérico en España y Portugal, aprobada en 2024 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y de la Estrategia Española de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológicas, para mejorar la desfragmentación de hábitats entre núcleos geográficos donde se asienta la especie en nuestro país", ha subrayado.

Además, ha indicado que se plantea ampliar y consolidar la distribución del lince en nuevas áreas en esta nueva fase de expansión geográfica, tanto en nuevas CCAA, como en nuevos núcleos de Andalucía y Castilla-La Mancha. Según dice, esto contribuirá a reducir el riesgo de extinción del lince ibérico.

Aagesen ha destacado que el caso del lince es un caso de éxito de especialmente amenazadas y ha agradecido a todos los que han participado activamente en la recuperación de la especie, "técnicos, científicos, CCAA, el Gobierno de Portugal, las organizaciones conservacionistas y la sociedad civil en su conjunto".

"Toda la sociedad es plenamente consciente de algo fundamental, que hay que reivindicar un día como hoy, Día del Medio Ambiente, que invertir, invertir en la naturaleza es invertir en futuro", ha subrayado.