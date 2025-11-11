Podemos se abstendrá ante un Estatuto de C-LM "orgullosamente bipartidista" que "blinda la austeridad"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez; el presidente de la Junta, Emiliano García-Page; y la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar. - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados han anunciado su abstención ante la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, criticando que es un texto "orgullosamente bipartidista" que, ha asegurado, "blinda la austeridad".

El diputado Javier Sánchez Serna ha lamentado que el Estatuto esté "pactado punto por punto entre el PP y el PSOE" que tiene la "clara intencionalidad política" de presentar al presidente autonómico, Emiliano García-Page, como "alternativa al PSOE de Pedro Sánchez".

"A él le gusta presentarse como el legítimo heredero del PSOE color caoba, el PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Susana Díaz, el PSOE que apuñalaba secretarios generales para investir de presidente a Rajoy", ha añadido.

Sánchez Serna ha expuesto que con este pacto García-Page está enseñando a los socialistas "el camino para volver al PSOE de orden, al PSOE al que le era muy sencillo pactar con el PP y a ese PSOE centralista que siempre renunciaba a entenderse con fuerzas catalanas, vascas y con la izquierda".

Además, ya centrado en el nuevo texto, cree que es "una salida en falso" a los problemas históricos de una región "que ha sido abandonada y que ha sido, muchas veces, víctima del centralismo que enarbola el señor Page".

En especial, ha hecho hincapié en el artículo 91 del nuevo Estatuto, en el que, ha espetado, se subordina "toda la política social a los objetivos de estabilidad presupuestaria".

"Esto equivale a invalidar sencillamente los derechos sociales que dicen reconocer y sancionar, de paso, las políticas de orden ordoliberal y de austeridad cuando así lo pidan los mercados".

En este sentido, ha desgranado que el artículo mencionado "significa que la financiación de la educación y de la sanidad quedan supeditadas al ciclo macroeconómico y que, cuando llegue una crisis económica, que sabemos que siempre llega, Castilla-La Mancha no va a poder hacer políticas contracíclicas y políticas sociales para ayudar a la gente en el momento que más lo necesitan".

Tras las críticas, el diputado de Podemos ha abogado por elevar el suelo mínimo de representación en el Parlamento autonómico de 25 a 47 diputados, "que es lo que había antes de Cospedal", creando además una sexta circunscripción autonómica "única" a ejemplo de la existente en las Islas Canarias, para que "no se pierda ni uno solo de los votos de la izquierda y se consigan unas Cortes más representativas".

"Le proponemos un Estatuto que no ponga en primer lugar a los mercados, sino que blinde lo público para que no suceda lo que estamos viendo con los cribados de cáncer de mama en Andalucía", ha concluido.