Podemos pide que el aumento de locales de apuestas se considere problema de salud pública en la Ley del Juego de C-LM

ALBACETE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos quiere modificar la Ley del Juego en Castilla-La Mancha y combatir la proliferación de locales de apuestas en la región, por lo que ha pedido que sea considerado un problema de salud pública en dicha normativa regional, mediante su modificación.

El responsible de la campaña nacional de la formación morada 'Que no jueguen contigo', Roberto Sotomayor, además de consejero ciudadano estatal de Podemos y recientemente anunciado candidato del partido a la alcaldía de Madrid, ha recordado que Castilla-La Mancha es la región con más casinos de España, tiene 8,68 salones de juego por cada 100.000 habitantes y cuenta con 2.789 altas en el registro estatal de autoprohibiciones al juego, ha informado Podemos en nota de prensa.

Las instituciones regionales, valora, "no pueden permitir que se siga hablando de 'juego responsable', porque este no existe y no se debe incitar de ninguna forma", por lo que ha dicho que la ley regional "es una normativa projuego en connivencia con el sector y que fue apoyada por mayoría por PP, Ciudadanos y Vox".

Sotomayor, que es tricampeón de Europa de atletismo en categoría máster, ha criticado que la legislación regional permita, por ejemplo, la instalación de máquinas de apuestas en recintos deportivos o feriales.

Sotomayor ha participado en un coloquio en Albacete, organizado por Unidas Podemos, en el marco de la campaña 'Que no jueguen contigo' de la formación morada, que ha estado presentado por la concejala Carmen Fajardo y en el que también han intervenido el líder regional de Podemos, José Luis García Gascón; la responsable de lucha contra las adicciones de la Colegiada Federal de IU, Vanessa Angustia; la secretaria de FAPA, Clara G. Sáenz de Tejada; Gerardo Paños, del Colectivo Albacete Contra las Casas de Apuestas y Nieves Navarro, coordinadora local de IU Albacete y concejala en el consistorio de esta ciudad.

"LA CIUDAD DE ALBACETE ESTÁ SATURADA DE CASAS DE APUESTAS"

Para la concejala de Unidas Podemos Carmen Fajardo, la ciudad de Albacete "está saturada de casas de apuestas" y "este no es el modelo sano y positivo que queremos para las personas jóvenes ni para el conjunto de la población".

Fajardo ha recordado que Albacete cuenta con nueve locales de apuestas por cada 100.000 habitantes, lo que constituye "una cifra muy preocupante, que contrasta con la pasividad del gobierno regional de Page". Por ello, ha dicho, "vamos a seguir trabajando con los colectivos para dar una respuesta necesaria como sociedad a este problema".

La edil ha asegurado que "el objetivo de Podemos es proteger a la juventud de quienes quieren hacer negocio de su salud". En este sentido, la edil y miembro del consejo ciudadano estatal de la formación morada ha incidido en que "la actual precariedad que impide proyectos de futuro a las personas jóvenes redunda en su salud mental y en adicciones".

Podemos ha afirmado que "frente a los 'lobbies', la formación impulsa derechos para las personas jóvenes y siempre vamos a estar del lado de los barrios y de la salud de su gente". Asimismo, añaden, "la regulación y prohibición de la proliferación de las casas de apuestas es fundamental, como lo es impulsar un sistema público universal de salud mental y ocio joven".

UNA "REFORMA INTEGRAL" DE LA LEY DEL JUEGO EN C-LM

Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, ha valorado la necesidad de "actuar" en la región contra "los problemas en los jóvenes y los barrios, así como una Ley permisiva que genera la proliferación de estos locales de apuestas" y ha justificado como "necesarios" los encuentros, actividades y charlas divulgativas, como el coloquio que ha organizado Unidas Podemos en Albacete este sábado "para dar a conocer y buscar soluciones".

"Estamos hablando de un problema de salud pública y es imprescindible empezar por reconocerlo como tal para incidir desde las instituciones públicas de la región en la puesta en marcha de medidas para la prevención, el control y la inspección, así como establecer recursos de atención para personas afectadas y sus familias".

Gascón ha dicho que Podemos aspira a realizar una "reforma integral" de la Ley del Juego en Castilla-La Mancha la próxima legislatura desde las Cortes regionales.

"Esta ley contrapone los intereses económicos de las empresas del juego a la salud de la población", por lo que ha defendido que Podemos "antepondrá en 2023 la defensa de la juventud, aumentando las distancias, incrementando las tasas de los negocios de apuestas y eliminando completamente la publicidad", además de promover un Plan Integral de Prevención y Rehabilitación de la ludopatía que "impulse, además del trabajo social y de salud mental, el deporte base, los centros sociales y el ocio joven sano".