Podemos pide un cambio urgente en la sanidad regional ante su "colapso" por los "recortes" de la Junta

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha pedido "un cambio urgente" en las políticas que afectan a la sanidad pública de la región tras "su preocupante situación debida a los recortes de Page que están llevando a su colapso".

Desde la formación morada denuncian que "la sanidad castellanomanchega se puede volver totalmente inaccesible para la población, como iba a suceder con el PP, pero esta vez con Page que aplica los mismos recortes y privatizaciones".

Asimismo, en nota de prensa, la formación ha manifestado su solidaridad y apoyo con los cientos de sanitarios y sanitarias que ayer mismo se manifestaban a las puertas de los cinco hospitales de las capitales de provincia de la región convocados por el sindicato CSIF y bajo el lema 'Luto en el Sescam'.

Para Podemos "no se puede mirar a otro lado frente a estas reivindicaciones ya que son profesionales que están denunciando restricciones en la contratación por motivos presupuestarios, impagos de la productividad variable desde 2020 y el mantenimiento de la paralización de la carrera profesional de la época Cospedal".

Desde Podemos han exigido al Gobierno regional que "actúe con respeto ante las denuncias de sanitarios y sindicatos por la paralización de las contrataciones que llevan varias semanas denunciando en diversas áreas".

Hacen de forma explícita así referencia por ejemplo a la Junta de Personal del Hospital Universitario de Toledo quien "la semana pasada explicaban a través los seis sindicatos que la integran --SATSE, USAE, CCOO, CSIF, UGT y USICAM-- la orden del frenazo a la contrataciones hasta finales de año".

En ese sentido García Gascón ha exigido que "actúe con absoluta transparencia y no intente ocultar ningún tipo de información, ya que hace unos días en declaraciones a Europa Press la portavoz del gobierno Esther Padilla reconocía que el sistema sanitario es "muy complicado" de gestionar y cada día se destina "mucho esfuerzo, mucho presupuesto y mucho personal".

Para el coordinador de Podemos en la región "se intenta ocultar información, ya que decir que no se despide a nadie suena muy bien, pero en la práctica si a los sanitarios le vence el contrato y no se sustituye con otro profesional es una persona menos aunque no se trate de un despido en sí".

CARRERA PROFESIONAL SANITARIA

Para los morados, "el ataque a la sanidad no acaba ahí ya que el nuevo recorte de la carrera profesional sanitaria, recientemente llevado a cabo por Page, a profesionales contratados de otras comunidades termina de eliminarla tras la Ley Cospedal de 2012".

En ese sentido, José Luis García Gascón ha manifestado que "Page ya no es que no revierta, sino que continúa los recortes y privatizaciones de Cospedal con la paralización de la carrera profesional".

Podemos ha calificado de "muy preocupante" que, "además de paralizar las contrataciones, eliminando la carrera profesional a personal de otras regiones, limitamos la capacidad de atraer a sanitarias y sanitarios que tanto necesita nuestro sistema de salud pública colapsado".

RECADO A PP Y VOX POR SUS DECLARACIONES SOBRE SANIDAD

Para concluir, García Gascón recuerda a PP y Vox que "la mejor aportación que pueden hacer a la sanidad pública es callarse, ya que son los grandes destructores de la misma, el PP no tiene legitimidad para hablar por lo que siempre han hecho como los mayores recortadores y privatizadores y Vox directamente quiere eliminar las competencias autonómicas eliminando el sistema regional de salud pública y volviendo nuestra sanidad a los tiempos de la dictadura".

El coordinador regional de Podemos ha finalizado trasladando su propuesta: "Que todas las políticas regionales se dirijan a una sanidad cien por cien pública, gratuita y de calidad en todos sus servicios".