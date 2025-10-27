Podemos pregunta a Junta si los positivos de cáncer de mama hasta mayo en Talavera fueron tratados en la sanidad pública

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha pedido conocer si las mujeres que habrían dado positivo de las 4000 que hasta mayo se hicieron las mamografías en la clínica de Talavera de la Reina que cerró, "fueron diagnosticadas e iniciaron tratamiento en la sanidad pública autonómica".

El coordinador de Podemos a nivel regional, José Luis García Gascón, señala que el Gobierno regional "no confirma en ningún caso con información oficial del Sescam, haber recibido los informes de mujeres cuyo resultado salió positivo, ni si se realizó por parte de la salud pública regional su diagnóstico y tratamiento inmediato".

La formación morada apunta con esta petición "una nueva línea", la del diagnóstico de las mujeres a las que se realizó el cribado hasta el cierre de la empresa en mayo.

Desde el partido de Ione Belarra e Irene Montero vuelven a exigir la dimisión del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha considerando que "con la información que se sigue haciendo pública se confirma la gravedad de los hechos causados por el modelo privatizador".

"La posibilidad de que la empresa no transfiriera al Sescan los positivos en el tiempo máximo que marca el contrato, de 11 días, habría impedido iniciar debidamente el diagnóstico y tratamiento, exactamente igual que sucedió en Andalucía, y se añade a las 3000 mujeres que se quedaron sin hacerse las pruebas y ya llevan un retraso de más de 6 meses", expresa José Luis García Gascón.

Desde Podemos Castilla-La Mancha critican la "tergiversación del PSOE de Page en el escándalo del sistema de detección y tratamiento precoz por esquivar su responsabilidad desviando el foco y caracterizando como bulos una situación confirmada que es gravísima".

Irene Arcalá Tarriño, coordinadora de Podemos, dice que "el PSOE manipula dando a entender que el contrato del PP estaba en vigor hasta 2028, pues como es público en la plataforma de contrataciones, el contrato actual con la empresa lo renovó el gobierno de Page en 2023, por tanto es el único responsable de mantener la privatización a esa empresa y debe asumir todas las responsabilidades".

"Tuvieron la posibilidad de revertir las privatizaciones hace dos años y no lo hicieron a pesar de llevarlo como promesa electoral desde 2015, (por tanto) el Gobierno regional es el único responsable del escándalo", ha trasladado Arcalá Tarriño.

Por su parte, José Luis García Gascón ha agregado que "esto se añade a que la privatización en este caso se adjudicó a la misma empresa que el PP, que además presentaba un precio calificado de bajo temerario, como si se pudiera hacer cálculos con la salud de las mujeres".

Para finalizar, en la formación morada quieren terminar con un llamamiento a que "cualquier mujer afectada, que se realizase las pruebas del cribado del cáncer de mama en la empresa de Talavera entre enero y mayo y no haya recibido el informe de resultados o que siendo positivos no haya iniciado el diagnóstico y tratamiento se ponga en contacto con Podemos"

Facilitan el correo contacto@clm.podemos.info "para investigar su caso y seguir reclamando responsabilidades y soluciones".