Podemos ve "vomitivas" las palabras de alcalde Villar de Cañas sobre Montero y cree que si PP no lo cesa será "cómplice"

CUENCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha cerrado filas con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y le ha trasladado "todo el apoyo" tras los "ataques machistas" recibidos por el alcalde de la localidad conquense de Villar de Cañas, José María Saiz.

Para la formación morada castellanomanchega, si el PP no lo cesa, será "cómplice" de las palabras de Saiz sobre Montero. Gascón ha considerado asimismo que "la responsabilidad es tanto del PP, que ayer llevó la campaña de acoso y derribo contra Irene Montero al pleno de las Cortes regionales, como de la actitud paternalista que tanto Page como Blanca Fernández han tenido contra Irene Montero en los últimos meses", según ha informado la formación morada en nota de prensa.

También la coordinadora adjunta de Podemos en la región, Teresa Navarro Zamora, ha opinado que "resulta vomitivo utilizar un cargo público como altavoz del machismo más retrógrado". En este sentido, la también secretaria de Organización regional ha lamentado que Saiz primero intentara "traer el cementerio nuclear a nuestra provincia y a nuestra región" y ahora, añade, conceda "esta vergonzosa entrevista". Navarro ha indicado que "en Castilla-La Mancha y en Cuenca, contra el odio y la ignorancia necesitamos democracia, cuidados, derechos y futuro".

Por su parte, la portavoz de Podemos en Cuenca, María Ángeles García, ha recalcado que "este tipo de actitudes no deben de tener cabida en nuestra sociedad" y ha recordado que Saiz es el mismo alcalde que "quiere convertir nuestra provincia en un cementerio nuclear", en referencia a su pulso continuo a favor de la instalación del ATC en Villar de Cañas.

Para Gascón, las disculpas de Saiz no son suficientes y no contempla otro escenario distinto al cese o a la dimisión del edil. "El Partido Popular de Castilla-La Mancha no puede permitirle a un cargo público de su formación esta clase de comentarios denigrantes, machistas y que fomentan los estereotipos de género".

Alegan que la propia ministra Irene Montero ha pedido con con un "basta ya" que "haya cargos públicos del PP creando odio y violencia política de lo más asquerosa" y ha aseverado que "mientras sus portavoces repitan cada día que somos 'la mujer de', muchos lo repetirán de formas más agresivas, como esta".