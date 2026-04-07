Policía y Guardia Civil C-LM se formarán para mejorar accesibilidad cognitiva de personas con discapacidad intelectual

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, han sellado este acuerdo junto al director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado. - DELEGACION DEL GOBIERNO

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía y la Guardia Civil en Castilla-La Mancha recibirán formaciones específicas para mejorar la accesibilidad cognitiva de personas con discapacidad intelectual en dependencias policiales y oficinas de atención ciudadana de la región.

La Delegación del Gobierno y Plena Inclusión Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo con el que se comprometen a tener una "coordinación más global" en este tipo de circunstancias.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, han sellado este acuerdo junto al director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

El objetivo es evitar situaciones de "vulnerabilidad" de personas con discapacidad intelectual cuando se ven involucradas como víctimas, testigos o presuntos autores de un delito y que estas tengan garantizada la igualdad de derechos.

En rueda de prensa, Collado ha señalado que con este acuerdo quieren llegar "a todos los rincones de Castilla-La Mancha", prestando formaciones desde esta organización a la Policía y a la Guardia Civil, y que ambos cuerpos a su vez puedan hacer de formadores con Plena Inclusión.

A día de hoy, según Collado, la Guardia Civil "es una policía que te ayuda, una policía que te presta servicio y que no es una policía castigadora como tal". "En nuestro país tenemos una serie de garantías en este sentido", ha remarcado.

Por su lado, Sabrido ha ensalzado este acuerdo con el que la Delegación del Gobierno presta la "ayuda imprescindible" para que el ejercicio de los derechos de estas personas "sea pleno".

"Cuando estas personas con discapacidad, bien como víctimas, bien como testigos, bien si alguna vez han incurrido en algún tipo de infracción, acudan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o incluso a la Administración con plenas garantías de que lo que están haciendo corresponde al ejercicio de sus derechos", ha remarcado el delegado del Gobierno.

DETALLES DEL PROTOCOLO

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra en mejorar la accesibilidad cognitiva en dependencias policiales y oficinas de atención ciudadana de la región.

Se adaptarán documentos a lectura fácil de materiales y comunicaciones institucionales a través del servicio 'Entorno Fácil' de Plena inclusión Castilla-La Mancha y la incorporación de señalización accesibles en las depedencias de atención al público.

Se promoverán programas formativos para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región sobre trato adecuado y comunicación. Se facilitará el acompañamiento de profesionales especializados durante declaraciones o actuaciones policiales y administrativas.

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.