La Policía Nacional convoca la segunda edición de su concurso de fotografía para plasmar la labor del cuerpo

La Policía Nacional convoca la segunda edición de su concurso de fotografía. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Nacional de Policía y la Fundación Policía Española han presentado este viernes en Ciudad Real el concurso fotográfico nacional, que lleva el título de 'Lente Azul 2025', que busca reflejar, a través de imágenes, la labor que desarrolla el cuerpo en su trabajo diario al servicio de la ciudadanía.

La comisaria de Policía Nacional y directora gerente de la Fundación Policía Española, María Jesús Llorente; el comisario provincial de Ciudad Real, José Alberto Camacho; la responsable del Gabinete de Presidencia de Globalcaja, María Teresa Carmona, y la directora ejecutiva de Veolia, Marta Nieto, han sido los encargados de presentar este nuevo concurso fotográfico en Ciudad Real.

Durante la presentación, el comisario provincial de Ciudad Real ha destacado que para la Policía Nacional es un "privilegio poder acoger a la Fundación Policía Española" en la capital, al tiempo que ha agradecido de forma expresa el apoyo de las entidades colaboradoras, Globalcaja y Veolia, cuyo patrocinio hace posible la convocatoria de esta segunda edición del concurso.

Por su parte, la comisaria de Policía Nacional y directora gerente de la Fundación Policía Española, María Jesús Llorente, ha subrayado la importancia de este certamen para el propio cuerpo, ya que contribuye a dar visibilidad a la Policía Nacional y a acercar su trabajo a la ciudadanía a través de la fotografía.

En este sentido, ha señalado que el concurso permite mostrar el esfuerzo diario de los agentes y que la organización continúa mejorando y aprendiendo en el proceso de selección de las imágenes.

Llorente ha recordado que en la primera edición se presentaron numerosas fotografías y ha animado a que en esta nueva convocatoria el número de participantes sea aún mayor.

Asimismo, ha incidido en que las imágenes deberán estar claramente relacionadas con la Policía Nacional, de manera que se identifique sin dudas al cuerpo y no pueda confundirse con otros cuerpos de seguridad, un aspecto que será especialmente tenido en cuenta por el jurado a la hora de valorar los trabajos presentados.

El concurso cuenta con el patrocinio de Globalcaja y Veolia, cuyo respaldo, según se ha puesto de relieve durante el acto, resulta clave para consolidar esta iniciativa cultural que une fotografía y seguridad pública y que pretende seguir creciendo en participación y calidad en esta segunda edición.

6.000 EUROS EN PREMIOS

El concurso está abierto a personas mayores de 18 años con residencia fiscal en España, tanto profesionales como aficionados a la fotografía.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres imágenes, que deberán ser originales, no haber sido premiadas con anterioridad y no haber sido creadas mediante inteligencia artificial.

Una vez finalizado el plazo de presentación, un jurado integrado por representantes de la Fundación Policía Española, de la Dirección General de la Policía y personas de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía será el encargado de seleccionar las obras finalistas y decidir los ganadores.

El certamen contempla la concesión de tres premios, un primer premio dotado con 3.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de las páginas web de la Fundación Policía Española y de la Policía Nacional.

Las bases completas del concurso fotográfico podrán consultarse en la página web de la Fundación Policía Española.