La Policía Nacional investiga varias agresiones ocurridas en la Avenida Pío XII de Talavera de la Reina

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TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando varias agresiones que se han producido en la Avenida Pío XII de Talavera de la Reina, tal y como ha indicado este martes el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido.

A preguntas de los medios, Sabrido ha apuntado que estos altercados son "actuaciones muy concretas". "No es una situación de peligro continuo, ni mucho menos, porque Castilla-La Mancha y Talavera son ciudades seguras", ha añadido.

"Es seguro y estamos pendientes de lo que puede suceder en Talavera, pero no por esto hay que alarmar a la sociedad", ha concluido el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

NINGÚN APUÑALAMIENTO

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press confirman tres agresiones ocurridas en los últimos días en la Avenida Pío XII de Talavera de la Reina, "ninguna de ellas" por apuñalamientos o armas blancas.

En concreto, el pasado viernes, 20 de marzo, dos personas fueron detenidas tras una pelea en la que se agredieron con un inodoro a plena luz del día. Tanto víctima como agresor fueron detenidos.

El sábado, 21 de marzo, se produjo en la misma zona una pelea entre dos personas que se agredieron con un palo; mientras que este lunes, 23 de marzo, hubo otra pelea "con palos" entre varias personas.

En ninguno de estos dos últimos casos hubo detenidos al no haber denuncias presentadas y desde la Policía Nacional subrayan que todos los participantes en estas agresiones han sido identificados.