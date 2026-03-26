La Policía Nacional realiza un simulacro de acción antiterrorista en el centro comercial Albacenter

Centro Comercial Albacenter - CENTRO COMERCIAL ALBACENTER

ALBACETE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Albacete, concretamente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ha llevado a cabo un simulacro de actuación IMVI (incidente con múltiples victimas) que se ha realizado en el centro comercial Albacenter de la capital albaceteña.

El simulacro, que se ha puesto en marcha fuera del horario de apertura al público con el fin de evitar cualquier molestia comercial, se ha ejecutado con la colaboración de la dirección del centro comercial y de los trabajadores del mismo que en esos momentos se encontraban en sus puestos de trabajo, con la especial colaboración del servicio de Seguridad Privada, contando con la presencia voluntaria de alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Albacete que han actuado como figurantes en las acciones realizadas.

La acción ha consistido en la simulación de una acción violenta donde unos individuos han agredido con armas blancas a varios usuarios del centro comercial, emitiéndose la alarma inmediata y produciéndose la acción policial a fin de detener las agresiones y neutralizar a los asaltantes, ha informado la Policía en nota de prensa.

La realización de simulacros de actuación como parte del entrenamiento continuado de las unidades de Policía Nacional encargadas de la seguridad ciudadana, permiten mantener una preparación y nivel de actuación acorde a las funciones que tienen asignadas.