Polo dice que la llegada de su colección a Toledo será un evento histórico y no pide contrapartidas

Actualizado 06/03/2019 11:12:47 CET

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coleccionista de arte y mecenas, Roberto Polo, ha afirmado este miércoles que la llegada de su colección de arte contemporáneo a Toledo el próximo 27 de marzo será "un evento histórico" y ha añadido que no pide contrapartidas. "Es un honor", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Polo durante el desayuno informativo 'Espacio Reservado', organizado por Encastillalamancha.es, en el que ha señalado como la razón más importante de la instalación de su colección en la capital regional es que la ciudad ha rechazado en las últimas décadas la modernidad.

"La creación de un museo de arte moderno en Madrid o Valencia no sería un evento histórico pero en Toledo, donde eso no existe, sí que lo sería. Es un evento histórico", ha incidido, para agregar que las vanguardias solo existen donde son rechazadas y que sin rechazo "no puede haber modernidad ni vanguardias".

