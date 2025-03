POM Toledo se marca mayo de 2027 para su aprobación inicial y quiere aliviar dificultades como vivienda y climatología

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha formalizado la adjudicación del proyecto de redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), documento que este jueves inicia su andadura hasta su aprobación inicial, marcada en mayo de 2027 --previsiblemente--, con el objetivo de aliviar nuevas dificultades actuales como la falta de vivienda o los fenómenos adversos climatológicos.

Con este documento, que también incluye el Plan Especial del Casco Histórico, el Ayuntamiento pretende "coser los barrios y cerrar la ciudad" para no alargarla más en su superficie.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el primer edil toledano, junto al concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, y con el arquitecto encargado del proyecto, José María Ezquiaga, cuya empresa se encargará de los trabajos de este POM, 'Ezquiaga Arquitectura', con un presupuesto adjudicado de 687.560 euros.

La ciudad cuenta con un documento de ordenación municipal del año 2007 y fue anulado en 2018, por lo que, ha afirmado Velázquez, "la paciencia del toledano se ha puesto a prueba" con una "resistencia extraordinaria".

No obstante, el documento de inicio de este plan es el documento de avance ya trabajado, no el que se corresponde con el año 2007, tal y como ha afirmado el alcalde, que ha garantizado que el Consistorio quiere ser generoso en este proceso, "sin culpar a nadie". "No queremos decir que hacemos un POM, queremos tener un POM".

Desde este momento se inicia una primera fase hasta noviembre de 2025, con la preparación del borrador del documento; una segunda fase, hasta septiembre de 2026, que consistirá en el proceso de información pública con periodo de alegaciones; una tercera fase, hasta mayo de 2027, fecha en la que se prevé la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento; y una cuarta, en la que se baraja la aprobación definitiva con el visto bueno de la Consejería de Fomento, que se prolongará cuatro meses más.

