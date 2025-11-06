Port de Tarragona muestra a una treintena de operadores y cargadores sus instalaciones de Guadalajara-Marchamalo

GUADALAJARA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona ha ofrecido este jueves, 6 de noviembre, la primera visita comercial a las instalaciones de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo. Una treintena de operadores ferroviarios y cargadores han conocido las oportunidades intermodales y de conectividad entre el centro peninsular, el Mediterráneo y Europa que ofrece esta nueva plataforma logística.

La visita se ha llevado a cabo el día siguiente al acto de recepción de las obras, que ha marcado la finalización oficial de los trabajos de construcción de la infraestructura, según ha informado Port de Tarragona en nota de prensa.

La visita comercial ha contado con una primera presentación por parte del operador inmologístico Montepino, quien ha presentado sus activos logísticos a la zona. Seguidamente, el equipo comercial de Port Tarragona ha explicado las principales ventajas competitivas que ofrece la nueva terminal ferroviaria en materia de intermodalidad, conectividad y superficie logística disponible.

La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo es un proyecto "clave" dentro de la estrategia de Puerto Tarragona para consolidarse como hub logístico de referencia en el Mediterráneo. Con su puesta en marcha, se prevé un incremento significativo en el volumen de mercancías gestionadas, principalmente en cuanto a carga general y carga contenerizada, así como una mejora en la conectividad entre la zona centro, la fachada mediterránea y el continente europeo y un importante impulso al ferrocarril que contribuirá a la progresiva descarbonización del transporte y la logística.

UNA PLATAFORMA MODERNA, FLEXIBLE Y EFICIENTE

La nueva terminal está concebida como una plataforma ferroviaria "moderna, flexible y eficiente". Ocupa una superficie de 152.500 metros cuadrados dentro del complejo logístico de Puerta Centro-Ciudad del Transporte, un polo logístico de 4 millones de metros cuadrados en el cual ya hay establecidas empresas líderes de sectores como la logística, la automoción, la química o la distribución.

La terminal tiene capacidad para gestionar 100.000 UTI anuales. Cuenta con un total de seis vías, tres de ellas operativas de 750 metros y tres vías más para recepción y expedición, así como doblo acceso ferroviario, desde Madrid y desde Zaragoza.

La terminal de Guadalajara-Marchamalo se encuentra ubicada al Corredor de Henares, una de las zonas más dinámicas de todo el Estado, con una población de más de 6 millones de habitantes en un radio de 60 kilómetros. La terminal está dentro del área de influencia de Madrid, pero fuera de su conurbación (de la red de Cercanías), que está altamente congestionada, cosa que facilita una logística eficiente.

Las mercancías se podrán transportar desde la nueva terminal y hasta el puerto tarraconense en solo 6 horas, un tiempo "altamente competitivo". Además, la vía que conecta ambos enclaves logísticos se utiliza casi en exclusiva para mercancías, cosa que facilita la operativa.

Asimismo, hay que destacar que Port Tarragona es el puerto mediterráneo más próximo para unas veinte provincias del interior de todo el tercio norte peninsular, entre ellas Guadalajara y la zona norte de Madrid.

SINERGIAS ENTRE CORREDORES

Uno de los grandes atractivos de la nueva plataforma logística son las sinergias que propiciará entre el Corredor de Henares, el Corredor del Ebro y el Corredor Mediterráneo, que facilitarán el tráfico de mercancías entre la península y el resto de Europa, gracias a la coordinación de Port Tarragona.

En esta primera visita comercial, se ha hecho un inciso especial a la conexión de Port Tarragona con el tercer hilo, prevista por el 2026, y las oportunidades que esta ofrece no solo por el Port sino para toda la logística que se articule desde la terminal Guadalajara-Marchamalo.

En este sentido, se ha puesto de relieve el hecho de que el Port será el nodo ferroviario más en el sur de la península con doble ancho europeo e ibérico, cosa que lo posiciona como nudo estratégico de la red TEN-T.

Todo ello sitúa el puerto tarraconense como un enclave con un posicionamiento "clave" en la hora de gestionar los tráficos de origen marítimo y de origen ferroviario europeo que vayan hacia el centro peninsular, pero también en la hora de gestionar los tráficos de exportación del centro de la península hacia el resto de Europa, vía tren, y del mundo, en barco.

La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo ha supuesto una inversión de más de 28 millones de euros. El proyecto ha contado con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Transformación y Resiliencia (Perte). En concreto, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha recibido 14.273.000 euros para llevar a cabo esta iniciativa.

Estos fondos, diseñados para impulsar la recuperación económica de los Estados miembros de la UE, tienen como objetivo promover proyectos que favorezcan la transición ecológica, la transformación digital y la resiliencia económica, alineándose con las prioridades estratégicas de la Unión Europea para una recuperación sostenible.