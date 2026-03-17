El portal de Compromisos de C-LM, reconocido como 'Mejor buena práctica' en los premios AUDAZ a transparencia autonómica

El vicepresidente primero del Ejecutivo Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, recoge el II Premios AUDAZ a la transparencia autonómica que otorga la Red Académica de Gobierno Abierto de España. - JCCM

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Portal de Compromisos del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido reconocido en la categoría de 'Mejor buena práctica' de los II Premios AUDAZ a la transparencia autonómica que otorga la Red Académica de Gobierno Abierto de España.

El vicepresidente primero del Ejecutivo Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, ha recogido el premio este martes en Madrid, donde ha destacado que este premio supone "el reconocimiento al esfuerzo que venimos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha por demostrar a la ciudadanía que cumplimos con la palabra dada, que cumplimos con los compromisos que hemos asumido en cada uno de los procesos electorales".

En este punto, Martínez Guijarro ha subrayado que es "imprescindible" que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y para eso "es clave que demostremos que estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos".

Además, durante su intervención, ha recordado que, desde 2015, el presidente Emiliano García-Page y el resto del Gobierno ha asumido "un contrato con la ciudadanía de Castilla-La Mancha basado en tres pilares fundamentales: compromiso, cumplimiento y rendición de cuentas".

Ahondando en la materia, ha detallado que todas las propuestas, los compromisos electorales y su grado de ejecución están a disposición de la ciudadanía en el Portal de Seguimiento de los Compromisos de Castilla-La Mancha, un portal con actualización permanente y que aglutina los compromisos y su grado de cumplimiento de las tres legislaturas de García-Page al frente de la Presidencia de la región.

Ejemplo de ello, ha detallado Martínez Guijarro, es que, al inicio de la presente legislatura, a finales del 2023, el Consejo de Gobierno aprobó el Programa de Gobierno 2023-2027, marcando la hoja de ruta a todo el Ejecutivo para los cuatro años.

PREMIOS AUDAZ

Las Distinciones AUDAZ son una iniciativa del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA España) para reconocer las mejores prácticas en materia de transparencia. Estas distinciones buscan dar a conocer y distinguir las mejores prácticas o iniciativas en materia de transparencia dentro del ámbito local y reconocer los avances más significativos relacionados con la calidad de la información publicada.

Junto al vicepresidente primero ha asistido a la entrega de este reconocimiento el director de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, Julio García Moreno; parte del equipo de la Dirección General y responsables de contenido de la web de Compromisos.