Portavoz de Gobierno C-LM insta a la Dirección de PSOE a tomar "responsabilidades inmediatas" ante casos de acoso sexual

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha instado a la Dirección del Partido Socialista a actuar de manera "inmediata" y ser "implacables" ante los casos de acoso sexual, que "abochornan, repugnan y cabrean muchísimo".

"Estas personas no representan a los hombres y mujeres socialistas y, precisamente por eso, la dirección del partido, a todos los niveles y al máximo nivel, debe pedir explicaciones y exigir responsabilidades", ha demandado Padilla desde Ocaña (Toledo), donde ha visitado la Fuente Grande.

A juicio de la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, el PSOE tiene que ser "incluso más exigente que con otros partidos cuando se producen casos de acoso sexual o de corrupción, porque el Partido Socialista sigue siendo feminista y sigue estando formado por hombres y mujeres honrados".

"Quien no cumpla con esos estándares de valores, de principios y de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, no puede estar en este partido. El comportamiento personal también importa, y quien no actúe conforme a los valores socialistas debe quedar fuera. Esa decisión debe tomarse de manera inmediata. En algunos casos ya vamos tarde", ha lamentado Padilla.

A su juicio, "quien no esté a la altura de militar en el Partido Socialista, ya sea por corrupción, por acoso sexual contra las mujeres o por cualquier otro comportamiento inadmisible, tiene que estar fuera del partido".