Portavoz municipal en Toledo dice que propuesta del Ministerio al trazado del AVE refleja las peticiones que hizo Tolón

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha recordado este miércoles que la actual propuesta del Ministerio al trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo "reflejas las peticiones que en su día realizó la exalcaldesa de la ciudad Milagros Tolón unas alegaciones que a día de hoy están dividiendo a la ciudadanía".

Así lo ha señalado el portavoz al ser preguntado sobre esta cuestión a la que ha asegurado que desde este equipo de Gobierno "continuamos trabajando para aunar el sentir de los toledanos respecto al trazado del AVE, que recogerán el fiel reflejo de la opinión mayoritaria de la ciudad".

Unas alegaciones, ha indicado, que son fruto de las reuniones que está manteniendo en las últimas semanas el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez con diferentes colectivos, colegios profesionales, empresarios y asociaciones de vecinos de la ciudad.

"Seguimos defendiendo tres premisas importantes en las que se sustentan las alegaciones", ha asegurado Juan José Alcalde, la primera de ellas, es que la estación central debe aportar valor a la ciudad; la segunda que el trazado garantice la mejor solución para los usuarios presentes y futuros; y la tercera, y más importante, que no ponga en riesgo la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Es importante, ha reiterado el portavoz, "que el AVE llegue a la ciudad y no se vuelva a cometer un error histórico como el del trazado de Madrid-Sevilla que no paró en Toledo, esperemos que eso no vuelva a pasar y trabajaremos para que no pase".