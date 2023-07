POSE C-LM cree que Núñez persigue "atrincherarse" en la dirección del partido con su propuesta de senador autonómico

TOLEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha asegurado este martes que el presidente regional del PP, Paco Núñez persigue "atrincherarse" en la dirección del partido al proponer como senador autonómico a una persona de su confianza del PP de Toledo, ya que "el mismo es consciente de su falta de liderazgo y de que necesita amigos en todas las provincias".

Abengózar, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, se ha referido así a la propuesta del vicesecretario regional del PP Miguel Ángel de la Roda para este cargo, que fue anunciada por el propio Núñez, a última hora de ayer "casi en la clandestinidad y en un tuit", como ha criticado la dirigente socialista.

"Hasta el mismo Núñez es consciente de su falta de liderazgo, que necesita amigos y por eso los cuelan en el PP de Toledo, porque necesita tener amigos en todas las provincias para ver si así se atrinchera en el PP de esta región", ha manifestado.

En su opinión, esta forma de actuar esconde la debilidad de Núñez al frente del PP de Castilla-La Mancha, que trata ahora "de hacerse fuerte entre los suyos", después de sus malos resultados electorales y su continua campaña de bulos, mentiras y enfrentamientos como forma de hacer política.

Hipocresía CON LA LISTA MÁS VOTADA

Por otro lado, la parlamentaria socialista ha criticado de nuevo el "acto de hipocresía total" de Núñez al pedir que gobierne la lista más votada y ha preguntado al PP si está dispuesto a que dimitan todos los alcaldes y alcaldesas y presidentes de diputaciones que gobiernan gracias a un pacto con Vox sin haber sido los más votados.

Asimismo, se ha cuestionado si el PP se ha dado cuenta de que es un partido "aislado del resto" en toda España y que sus acuerdos y pactos con la ultraderecha no están bien vistos por la sociedad, a tenor de los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Le pediría al PP que reflexione. Creo que, en toda España, los españoles y las españolas, han dicho al PP que esos matrimonios con Vox, ese encadenamiento a Vox, esa sumisión a Vox no la queremos. No la queremos en este país y, desde luego, no la queremos en Castilla-La Mancha", ha concluido.