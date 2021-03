PP ataca al Gobierno en el acto institucional por el 8M, PSOE esquiva el conflicto y Cs reivindica un feminismo moderno

Lola Merino alude al pasado 8M para asegurar que "la muerte no se celebra" y Abengózar le afea sus palabras: "Usted no me representa"

TOLEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han albergado este jueves una sesión plenaria monográfica con motivo de la próxima celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo, un acto en el que la intervención de las tres portavoces parlamentarias de los tres grupos con representación en la Cámara ha estado marcada por el ataque frontal de la 'popular' Lola Merino al Gobierno, afrenta que la socialista Isabel Abengózar ha preferido esquivar; mientras que la dirigente naranja Carmen Picazo ha utilizado su intervención para reivindicar un feminismo "moderno" al margen del "sectarismo" de la extrema izquierda o del "negacionismo" de la extrema derecha.

Era precisamente Picazo quien estrenaba el turno de los partidos políticos para poner en valor el papel de las mujeres durante el último año pandémico, mujeres que han cerrado negocios, que se han hecho cargo del cuidado de familiares, que han atendido las cajas de lo supermercados "con una sonrisa a pesar de todo" o aquellas que "han perdido su vida por luchar cara a cara contra el virus".

Para su grupo parlamentario "todas ellas son líderes" dentro de un país que es un gran sitio "para ser mujer", según su punto de vista.

Por ello, ha pedido "no tirar por la borda" el trabajo de las mujeres del pasado, alertando de que "queda mucho por hacer", sobre todo en Castilla-La Mancha, que lidera el desempleo femenino.

"La igualdad no tiene que ver con ser de un partido o tener una ideología, sino con la determinación personal de luchar por una sociedad más justa. La igualdad sólo se alcanzará de forma plena con conciliación y responsabilidad equitativa", ha considerado Picazo.

También ha mostrado su repulsa ante los "carcas que niegan" el feminismo, ya que el feminismo es "la lucha contra la brecha entre la mujer y el hombre"; teniendo también palabras contra la violencia machista como la "más dolorosa muestra de desigualdad".

Atacando tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha, a una por su feminismo "sectario" y a otra por el "negacionismo carca" del movimiento, ha reivindicado un "feminismo moderno".

MERINO ATACA AL GOBIERNO

La portavoz del PP regional en las Cortes, Lola Merino, ha comenzado un pleno institucional con una intervención de ataque frontal a los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España, y ha arrancado citando al presidente regional, Emiliano García-Page, y sus palabras del pasado año por esta efeméride. "Soy feminista por mi propio ansia vital de justicia", decía García-Page, afirmación utilizada por Merino como "una frase para la historia de los anales de la política".

También ha parafraseado a la vicepresidenta del Gobierno nacional, Carmen Calvo, quien "animó a la manifestación diciendo que a las mujeres nos iba la vida en ello".

Fue entonces cuando "las alertas de la OMS estaban sobre la mesa del Gobierno de España, pero las ocultaron"; y un año después se ha pasado del "no se podía saber al no se podía decir" aunque hace un año en esta reivindicación ya había varios muertos por coronavirus.

"No es feminista ocultar a las mujeres el peligro que teníamos. Después de las manifestaciones los contagios se dispararon en más de un 2.000% en la capital de España", ha lamentado Merino. "La muerte no se celebra"; ha indicado.

Merino ha continuado su tono crítico contra el Gobierno regional para atacarle por la mala calidad del empleo femenino, la brecha salarial o los problemas de conciliación.

"Igualdad no es que las autónomas se hayan visto obligadas a bajar la persiana sin nada a cambio, o que las profesionales sanitarias, maestras, hosteleras, ganaderas, agricultoras, hayan sido abandonadas en plena pandemia. Así no se defiende a las mujeres ni a la igualdad. Usar a las mujeres partidistas nos enfrenta", ha abundado.

Manteniendo la crítica, se ha acordado de las palabras de Pablo Iglesias sobre "azotar hasta que sangrara" a una periodista; y ha afeado que de un Gobierno de 11 personas en la región haya sólo 4 mujeres. Por tanto, ha pedido "pasar a los hechos" al Gobierno para "predicar con el ejemplo".

PSOE ESQUIVA EL CONFLICTO

La portavoz del PSOE, Isabel Abengózar, ha tomado la palabra después de Merino para afearle el tono y recordarle que este acto era un día "para sumar", mientras que la 'popular' ha lanzado un discurso en el que sólo ha criticado y "no ha dejado claro cuál es su compromiso". "Usted no me representa como política".

Hoy se conmemora el Día de las Mujer en las Cortes regionales por primera vez en la casa de la soberanía popular, tal y como ha recordado la socialista, quien ha pedido "políticas dirigidas para cerrar muchas brechas" como la salarial, digital o de corresponsabilidad.

El PSOE quiere mostrar así "su compromiso con una igualdad plena y efectiva" para el avance de "una sociedad igualitaria y para el avance de la democracia".

Tras hacer suyas las reivindicaciones feministas, ha recordado que los socialistas "van a trabajar sin descanso para trasladar todas esas peticiones a las leyes y a las políticas públicas".

"Ese es nuestro compromiso, y también el del Gobierno regional de Castilla-La Mancha", ha defendido Abengózar para rematar su intervención.