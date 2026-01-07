PP de Castilla-La Mancha exhibe el resultado de la encuesta que permitiría arrebatar el Gobierno regional a Page

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exhibido los datos de una encuesta publicada por El Debate según la cual la fuerza de la suma con Vox podría arrebatar la Presidencia del Gobierno en Castilla-La Mancha al socialista Emiliano García Page.

Asegura que se trata de unos datos que "no son casualidad", ya que es "una fotografía fiel de lo que pasa en Castilla-La Mancha y que constata que el cambio político se va a producir".

"Cada día, más castellanomanchegos ven que el PSOE está agotado", ha señalado Agudo en su comparecencia, donde ha lamentado "once años de Gobierno de un Page que es un presidente que tapona el crecimiento de la tierra y se conforma con la mediocridad".

"EL CAMBIO ES PACO NÚÑEZ"

Y es que para la secretaria general, la "cercanía, rigor y ambición" del presidente del partido, Paco Núñez, es el síntoma de "cambio" para la región.

Este escenario, ha defendido, obliga ahora a su partido a "seguir trabajando en cada rincón de Castilla-La Mancha" de cara a esa cita electoral del mes de mayo de 2027.

Según la 'número dos' del PP castellanomanchego, el partido quiere ser la "alternativa fuerte y seria" para gobernar, teniendo en cuenta que 2026 es un año "preelectoral".