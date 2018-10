PP cree que el proyecto de Page está "agotado" y vaticina que en el Debate del Estado de C-LM escenificará una "mentira"

Publicado 29/10/2018 12:58:53 CET

Sobre las conversaciones de Villarejo con López del Hierro, Guarinos anima a acudir a un juzgado a quien considere que hay actuaciones que no son correctas

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, cree que el proyecto del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está "agotado" y ha vaticinado que este martes, durante su intervención en el Debate de la Región, escenificará una "mentira" y "la falta de credibilidad y de coherencia que siempre ha tenido".

En rueda de prensa en las Cortes, Guarinos se ha mostrado convencida que el de mañana y el miércoles va a ser el último debate de un gobierno entre el PSOE y Podemos porque los castellano-manchegos están "cansados" de un Gobierno que "no ha hecho nada" y por ello no van a apoyar "ese pacto" en las siguientes elecciones regionales.

"El ciclo de Page llega a su fin", ha señalado la diputada regional del PP, quien ha insistido en que el Gobierno de García-Page está "fracasado" y ha lamentado que haya introducido en Castilla-La Mancha políticas "radicales" y solo haya defendido su propio interés.

De este modo, ha dicho que el Gobierno de Page y de Podemos a lo largo de estos cuatro años se ha preocupado "exclusivamente" por su círculo de intereses en lugar de preocuparse por los intereses de cada uno de los ciudadanos de la región.

"No les ha importado ni el empleo ni la economía y se han centrado en más impuestos, en menos crecimiento y en una mayor disminución en la creación de empleo en Castilla-La Mancha", ha puntualizado Guarinos.

Además de esto, ha calificado al Gobierno de Page "de poco transparente en lo económico" puesto que no se conocen aún los datos de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2017. "¿Qué nos quiere ocultar Page?", se ha preguntado la dirigente 'popular'.

También ha afeado al Gobierno socialista por no apostar por el empleo juvenil, por no cumplir sus compromisos con los trabajadores públicos y por no poner en marcha la carrera profesional sanitaria, entre otras cuestiones.

Igualmente, ha acusado al presidente regional de tratar de "engañar permanentemente" a los ciudadanos y le ha criticado por ponerse "en una muñeca la bandera de España" y luego gobernar con aquellos (en relación a Podemos) que han apoyado a quienes han intentado dar un golpe de estado.

De otro lado, en referencia al presidente del PP, Francisco Núñez, que mañana se estrenará en este tipo de debates como líder del partido, ha dicho que el martes los ciudadanos podrán ver al futuro presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha explicado que Núñez intervendrá cuando tenga que intervenir como el resto de diputados.

CONVERSACIONES CON VILLAREJO

Preguntada por la conversaciones del excomisario José Manuel Villarejo con el marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal Ignacio López del Hierro publicadas por Elconfidencial y Moncloa.com, Guarinos ha respondido que si alguien considera que hay actuaciones que no son correctas lo que tiene que hacer es ir a un juzgado y no ante un medio de comunicación.

Dicho esto, ha recordado que han sido muchas las acusaciones que se han dicho de muchas personas que "luego han quedado en nada".