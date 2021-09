PP y CS guardan silencio sobre moción censura de Cuenca Nos Une y CeM! les ve "igual de responsables" en incumplimientos

CUENCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Partido Popular, Ciudadanos y Cuenca en Marcha! en el Ayuntamiento de Cuenca han guardado silencio sobre la moción de censura que ha planteado el líder de la agrupación de electores Cuenca Nos Une, Isidoro Gómez Cavero, contra el alcalde de la capital, Darío Dolz.

Distintas fuentes de los tres partidos consultadas por Europa Press han declinado hacer declaraciones al respecto, argumentando en el caso de Ciudadanos que no van a valorar una moción de censura de la cual la formación naranja "aún no tiene constancia" y de un proyecto "que no existe por ahora".

En el caso del Grupo Popular, estas fuentes han señalado que todavía "no hay nada concreto", y que mientras que no se confirme finalmente esta moción de censura, "no hay nada que decir al respecto".

Por otro lado, el grupo de Cuenca en Marcha!, confluencia de Podemos y Equo, también ha visto "precipitado" hablar de esta hipotética moción en declaraciones a Europa Press, por lo que no han querido hablar de algo que desconocen y que no saben "si saldrá adelante".

En cualquier caso, desde CeM! han calificado de "sorprendente" que "la primera moción que vaya a presentar la agrupación de electores en el Ayuntamiento de Cuenca sea una de censura", ya que a su juicio, "durante los dos años que han gobernado con el PSOE han sido igual de responsables en el incumplimiento de los acuerdos y el programa pactado".