PP y Cs tildan de "opereta" la comparecencia "2 años tarde" de Camacho sobre COVID y PSOE ve de mal gusto la definición

Camacho defiende la fiabilidad de los datos aportados durante la pandemia y niega "cocina y manipulación"

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Ciudadanos han calificado de "opereta y paripé" la comparecencia del director general de Salud Pública, Juan Camacho, en comisión parlamentaria sobre la pandemia del COVID y han acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de "incumplir" el Reglamento de las Cortes ya que está comparecencia se registró el pasado 17 de agosto de 2020: "Llega tarde y mal", denuncian.

Sin embargo, los socialistas y el propio Camacho han considerado de "mal gusto" los calificativos que han usado los partidos de la oposición para definir su comparecencia y han recordado que el director general ha comparecido hasta en tres ocasiones en el año 2021 en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la situación de la pandemia.

Por parte de Ciudadanos ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, David Muñoz Zapata, quien ha sido muy crítico con Camacho recordándole que han pasado "más de dos años" desde que las Cortes le pidieron que compareciera. "Tendría que haber comparecido en septiembre de 2020" en un momento en el que los datos apuntaban que la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha y los casos confirmados se habían triplicado. "Por eso se le registra la comparecencia", porque aquellos "datos alarmaban", ha explicado.

"No entendemos este desprecio continúo a la separación de poderes y a este Parlamento", ha apuntado el diputado de la formación naranja. Tras calificar de "opereta" la comparecencia "dos años tarde" de Camacho, ha recordado al director general que en el Parlamento hay aprobada una comisión de estudio de la pandemia con más de 80 comparecientes y "esa es la que se tiene que ocupar de evaluar la pandemia", ha dicho Muñoz Zapata, quien ha lamentado que el PSOE lleve 24 meses "bloqueando" esta "comisión de la verdad".

A esa comisión, según Muñoz Zapata, debía venir toda la gente y colectivos que "no ha tenido voz" en el Parlamento castellanomanchego y que, según asegura el diputado de Cs, debían contar su versión de los hechos --"no la del Gobierno"-- de los que sufrieron la pandemia.

"UNA TOMADURA DE PELO"

El parlamentario Juan Antonio Moreno Moya, por parte del PP, ha comenzado su intervención quejándose de que su grupo parlamentario solicitó esta comparecencia el pasado 17 de agosto del año 2020 y "no es hasta hoy, incumpliendo el Reglamento por parte del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, cuando se realiza la comparecencia".

"Nos parece una tomadura de pelo que así se haga", algo que enmarca a que se quiere "faltar a la transparencia" y no se quiere dar información" a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Además, el diputado del PP ha lamentado que en esta "opereta" que se ha realizado esta mañana, Camacho haya estado "el 75 por ciento del tiempo intentando desmontar los datos epidemiológicos de otras comunidades autónomas sin hablar de la situación de nuestra región".

También ha hecho referencia a la comisión COVID que, según aseguran los 'populares', el Gobierno de Castilla-La Mancha "no quiere poner en marcha". En definitiva, Moreno Moya opina que la comparecencia de hoy ha sido un "paripé" porque el Gobierno tiene "miedo" a que se sepa la verdad.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras ha hecho un repaso de las comparecencias que ha habido del Gobierno regional en sede parlamentaria sobre el COVID y ha recordado que Camacho ha comparecido en comisión hasta en tres ocasiones en el año 2021, por lo que ha arremetido contra la oposición por decir que "se ha intentado ocultar o que no se ha dado respuesta oportuna" sobre la pandemia. "Ha habido más de 36 iniciativas parlamentarias de COVID desde el 2020 hasta la actualidad", por lo que, a su juicio, no se puede decir que "no ha habido transparencia" en este asunto.

Además, ha apuntado que calificar de "opereta" esta comisión es algo que considera de "mal gusto" ya que la pandemia es un tema que preocupa a todos. De otro lado, ha rechazado entrar en "una guerra de datos ni de cifras" ni fijarse solo en lo negativo.

Asimismo, ha advertido de que el COVID "no ha desparecido" sino que "está conviviendo con nosotros" y ha animado a la población a vacunarse con las dosis de refuerzo. A nivel normativo, ha dado la enhorabuena a la Consejería de Sanidad y ha puesto de relieve la inversión que ha hecho el Gobierno regional en materia sanitaria.

CAMACHO Y LA FIABILIDAD DE LOS DATOS

El director general de Salud Pública, Juan Camacho, no ha querido entrar en las cuestiones reglamentarias y ha respondido a PP y Ciudadanos que el Gobierno comparece a petición de la Mesa de las Cortes. "No voy a entrar en esa cuestión", ha zanjado el tema Camacho, quien ha dicho que denominar "opereta" a una comisión de sanidad es una cuestión "opinativa" pero advierte de que se trata de una comisión en la que se ponen encima de la mesa enfermedades, ingresos y una pandemia. "No voy a entrar ahí", ha recalcado.

Durante su comparecencia y, ante las afirmaciones que se han podido escuchar a lo largo de la pandemia cuestionando la fiabiliadad de los datos que ofrecía el Gobierno regional, ha defendido que hay "una coherencia interna" entre los datos que se ofrecen a nivel central al Sistema de investigación de Vigilancia Epidemiológica (SiViEs) con los datos que ofrecen los propios gerentes de los hospitales. "Nos hemos tomado con extrema seriedad el que los datos que ofreceríamos fueran los mejores que podíamos ofrecer en ese momento sin ninguna cocina o manipulación más allá de el estricto criterio técnico de depuración y refinado de los datos", ha dicho.

En este sentido, Camacho ha precisado que "la mejor manera de contar las cosas es desde el dato y el rigor y criterio técnico más absoluto, que es justo lo que hemos intentado siempre desde que se inició esta crisis".

También ha asegurado que aunque la población tiende a pensar que la pandemia se ha acabado, no es así "desgraciadamente". "Seguimos vigilantes y seguimos con todas las armas preparadas para hacer frente a lo que esperemos que no sea una siguiente oleada de COVID", ha apuntado Camacho, quien ha señalado que se está vacunando en Castilla-La Mancha "todo lo que nos da" de COVID y de gripe.