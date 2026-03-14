PP de Escalona califica de "milagro" que no haya habido daños personales en el derrumbe de la torres y reclama acciones

Cascotes del castillo de Escalona tras el derrumbe de la torre. - PP ESCALONA

TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Escalona, Jesús Palencia, ha manifestado su alivio porque, "afortunadamente", el desprendimiento ocurrido este sábado en el entorno del castillo del municipio no haya provocado daños personales, aunque ha advertido de la gravedad de la situación y ha exigido responsabilidades al alcalde y que actúe de manera urgente ante lo que considera una "falta de previsión y mantenimiento".

"Hoy tenemos que alegrarnos de que, por suerte, no haya que lamentar daños personales, pero también debemos decir con claridad que es un auténtico milagro que no haya ocurrido una desgracia mayor", ha señalado Palencia, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

El portavoz popular ha recordado que el estado de las murallas del castillo está visiblemente deteriorado y que muchos vecinos venían alertando desde hace tiempo del riesgo existente, "son numerosos los vecinos que nos trasladan que este tipo de hechos se veía venir", ha afirmado.

Además, Palencia ha subrayado que no se trata de un hecho aislado, el anterior episodio de desprendimiento se produjo en diciembre de 2023, cuando parte de la muralla en la fachada del río Alberche colapsó, lo que obligó a cerrar la senda de la ribera del propio río, en aquella ocasión tampoco hubo que lamentar daños personales.

El portavoz del PP ha recordado también que el Ayuntamiento de Escalona adquirió en propiedad el castillo el pasado verano, cuando el propio alcalde, Álvaro Gutiérrez, lo anunció durante su intervención en el chupinazo de las ferias y fiestas patronales del municipio.

Ante esta situación, desde el Partido Popular de Escalona exigen que el equipo de Gobierno municipal informe con transparencia a todos los vecinos sobre el estado real del bien adquirido por el Ayuntamiento, así como que se lleve a cabo una revisión urgente de todo el entorno del castillo para garantizar la seguridad, "hoy no hemos tenido que lamentar daños personales por puro milagro, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un sábado, el día en el que mayor afluencia de visitantes recibe nuestro pueblo y en el que muchos utilizan la explanada del castillo para estacionar sus vehículos", ha explicado Palencia.

Finalmente, el Partido Popular de Escalona ha mostrado su disposición a colaborar con el equipo de Gobierno municipal para buscar soluciones, pero ha pedido que, "frente a los triunfalismos, se actúe con cautela, responsabilidad y previsión para evitar que en el futuro pueda producirse una tragedia".