PP exige la dimisión de Dolz o el cese inmediato del concejal de Movilidad por el "desastre" de las líneas de autobuses

CUENCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha exigido la dimisión del alcalde, Darío Dolz, o "el cese fulminante" del concejal responsable de movilidad tras el "despropósito" de la reestructuración de las líneas de autobuses, que en apenas nueve días ha generado un "caos sin precedentes" en la ciudad.

Jiménez ha recordado que los cambios, implantados el pasado 1 de septiembre, han provocado el descontento de vecinos, colectivos y oposición, y que ayer, "a las 19.30 de la tarde y a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación", los conquenses se enteraban de que la semana que viene el equipo de Gobierno volverá a modificar las líneas.

"Un asunto tan grave y con tantas consecuencias para la ciudad no puede despacharse con un simple comunicado. El alcalde tenía que haber dado explicaciones urgentes en una rueda de prensa, porque es el máximo responsable de este fracaso", ha afirmado Jiménez.

La también diputada nacional ha denunciado que el sistema de transporte urbano ha sido gestionado "a golpe de ocurrencias" desde que en 2022 venció el contrato de concesión, y ha lamentado que el Ayuntamiento "haya dilapidado recursos públicos" en intercambiadores y en una empresa de consultoría sin resultados claros.

"Si esto hubiera ocurrido en una empresa privada, el responsable ya estaría en la calle. Pero aquí nadie asume responsabilidades y los que pagan las consecuencias son los conquenses", ha señalado.

Jiménez ha insistido en que la ciudad "no merece un gobierno incompetente que actúa con dejadez y sin planificación", subrayando que el caos en las líneas de autobuses "ha dado una imagen lamentable de Cuenca, una capital de provincia y Patrimonio de la Humanidad".

En este sentido, ha avanzado que el Grupo Popular continuará con la recogida de firmas iniciada hoy para reclamar un nuevo contrato de transporte urbano que solucione los problemas estructurales del servicio, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Los conquenses están indignados. Hoy mismo se han acercado numerosos ciudadanos a apoyar esta iniciativa porque no se fían de un equipo de Gobierno que solo improvisa. Este contrato prorrogado nunca debió existir y ha supuesto incluso la pérdida de 1,4 millones de euros en subvenciones del Ministerio. Algo tan grave no tiene precedentes en España", ha denunciado la presidenta de los populares.

Finalmente, Jiménez ha concluido que "el último responsable de este desastre es el alcalde, y si no asume sus errores, tendrá que dimitir. Los conquenses no tienen por qué pagar las consecuencias de un gobierno socialista que solo gobierna a base de improvisación y ocurrencias".