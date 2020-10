PP exige a Page una disculpa por acusarle de hacer "terrorismo político" y PSOE le pide que deje de montar el guirigay

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cargado contra el presidente de la región, Emiliano García-Page, por acusar al partido liderado por Paco Núñez de hacer "terrorismo político" y le ha exigido que pida "perdón" por "la nueva barbaridad" que ha vuelto a decir y rectifique sus palabras, mientras que el PSOE ha pedido a los 'populares' que dejen de montar el "guirigay" a 48 horas de comenzar el Debate del Estado de la Región.

Previamente, Agudo, en rueda de prensa en las Cortes, ha calificado de "indignante" las declaraciones del presidente castellanomanchego y ha denunciado "la poca decencia" de García-Page por referirse al PP de Castilla-La Mancha con los términos de "terrorismo político" para "atacar" a la oposición de Castilla-La Mancha.

Es por ello que ha pedido al jefe del Ejecutivo que pida "perdón" a todo el PP, a sus afiliados y a sus votantes. "Si no lo hace, ¿quiere que le acusemos de terrorismo de gestión, que es lo que ha hecho (Page) en Castilla-La Mancha? No, nosotros no somos de utilizar declaraciones tan gruesas para dirigirnos al Gobierno regional".

Según ha dicho, "hay que ser desalmado" para utilizar términos "tan duros" y que han causado "tanto dolor" en "nuestro país y nuestra Democracia".

Así, ha asegurado que no entiende cómo Page se atreve a utilizar estos términos cuando es "un señor que tiene en su debe la tasa más alta de contagios de profesionales sanitarios o la mayor tasa de letalidad de todo el país", ha criticado Agudo, quien ha asegurado que sólo la provincia de Ciudad Real ha contabilizado más fallecidos que todo Portugal.

Finalmente, Agudo ha señalado que Castilla-La Mancha no se merece un presidente como García-Page y ha afirmado que desde el PP no van a consentir que el presidente regional "tome el pelo" a los ciudadanos.

PSOE PIDE RIGOR AL PP y DEJAR DE LIARLA

De su lado, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha pedido "rigor" al PP en las medidas que vaya a plantear en el Debate sobre el Estado de la Región que, a su juicio, deben ir acompañadas de una memoria económica. "La demagogia ya no nos vale y mucho menos en la sede de la soberanía popular", ha sentenciado la dirigente socialista en rueda de prensa.

La segunda cosa que ha pedido Maestre a los dirigentes del PP es que dejen de "calentar" la situación. "Faltan sólo 48 horas" para que comience el debate y ya están intentando "calentar la bronca política", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha exigido al PP que deje de "enredar y de liarla" y que dé ejemplo a la ciudadanía.

Ha dicho que los ciudadanos no quieren confrontación política ni populismos, ni demagogia ni que les engañen, afeando que los 'populares' comiencen la semana "enredando y con ganas de liarla".

Dicho esto, ha criticado las "barbaridades" dichas por la 'número dos' del PP, al tiempo que ha defendido la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page durante la pandemia poniendo como ejemplo que Castilla-La Mancha es una de las comunidades con más rastreadores o con mayor inversión en política económica para ayudar a los autónomos.

Finalmente, ha echado en cara al PP que "despidiera" a más de 3.000 profesionales sanitarios cuando "ni siquiera había crisis económica".