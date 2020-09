PP incluye en sus propuestas para el turismo un bono para que Junta pague gastos de turistas y un IVA superreducido

CUENCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha desgranado este miércoles en Cuenca las medidas para el turismo en la región que su partido presentará este jueves en el Pleno de las Cortes autonómicas, entre las que se incluye un bono para que Junta pague gastos de turistas y un IVA superreducido.

En una rueda de prensa en una de las zonas de bares más conocida de Cuenca, el líder de la oposición ha explicado que, en ese paquete, a parte de la prolongación de los ERTEs hasta marzo de 2021 y ayudas directas a empresas que acrediten pérdidas por encima del 40%, bonos de descuento para el consumo en la hostelería y el turismo de Castilla La Mancha en los que la Junta financie parte de los gastos de turistas, así como un IVA superreducido a la hostelería.

Núñez ha explicado, en referencia a este bono, que sería similar al que ya puso en marcha él mismo cuando gobernaba la Diputación de Albacete. Consistiría en un bono por el cual "es más rentable" para el usuario "alojarse en un espacio turístico, comer en un restaurante o una cafetería" puesto que una parte de esa facturación la asume la Comunidad autónoma.

Esta es "una forma de potenciar el turismo de Castilla-La Mancha bajando los precios al usuario frente a lo que te cuesta el turismo en otra comunidad autónoma, porque tienes un bono para poder hacerlo aquí y no hacerlo en otro lugar".

A juicio de Núñez, cuando él puso este bono en marcha en la Diputación de Albacete, "funcionó realmente bien", por lo que ahora su intención es de aplicarlo a todo el ámbito regional, "tal y como está haciendo ahora la Comunidad Valenciana".

REDUCCIÓN DE IVA

Al mismo tiempo, dentro de ese paquete que presentará este jueves el PP se encuentran medidas para que se impulse desde Castilla-La Mancha una bajada del IVA para que se quede superreducido "para todo el turismo", que tiene que ser apoyado "tanto por el Gobierno de España como por el Partido Popular con Pablo Casado la cabeza, que ya ha defendido en reunión con los hosteleros dos medidas fundamentales".

Estas son, y que también van incluidas en el paquete, la prolongación de ERTEs hasta marzo del 2021 y, en relación con el pago de impuestos, que aquellos negocios que tengan cierre total o parcial tengan una reducción de las cuotas de la social total o que los autónomos, cuando tengan ingresos cero, que paguen también cero".

Al mismo tiempo, va a pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha que, cuando tenga que decretar medidas especiales o confinamiento en alguno de los municipios de la región, "lo haga en diálogo con el sector del turismo, y lo haga dotando de tiempo suficiente al sector para que pueda notificar ese cierre por tema de reservas y pedidos".

A su juicio, Núñez quiere que esos cierres "no supongan un coste añadido al hecho de que se le obligue a cerrar" y que puedan tener "todo planificado para anular pedidos y reservas". A su vez, ha pedido a la Junta "que no haya una campaña como está habiendo de culpabilización hacia la hostelería y el turismo, ya que no son culpables de nada y están actuando según las medidas que le marca salud pública y por tanto se están acogiendo a las medidas que se les está ordenando".

"No es de recibo que parezca que se esté estigmatizando a la hostelería y al turismo como los culpables de esta situación", ha asegurado el líder de la oposición, por lo que también van a exigir al Gobierno regional campañas de apoyo al sector, que permitan presumir del turismo "ya que no tienen culpa de nada y que está sufriendo esa estigmatización por parte de los gobiernos del PSOE".

En este punto, en referencia a la petición del PSOE de Cuenca al PP "de no invitar a hacer fiestas", Núñez ha respondido a los socialistas conquenses que lo mejor que pueden hacer ellos en materia de salud pública "es pedir al PSOE nacional que no anime a hacer manifestaciones en Madrid", lo que, a juicio de Núñez, "sería una declaración responsable por parte del PSOE de Cuenca".

Con todo, el líder de los 'populares' en la región "no entendería" que tanto PSOE como Ciudadanos "votasen en contra de este paquete de medidas" ya que, a su parecer, "estas podrían suponer salvar más de 50.000 empleos que están vinculados directamente con el sector en Castilla-La Mancha".