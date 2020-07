PP lamenta que Page impida la comisión sobre COVID-19 y Godoy le reprocha que no conozca el Reglamento de las Cortes

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Ana Guarinos ha lamentado este lunes un nuevo "intento torticero de retorcer el Reglamento" de las Cortes por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, con la complicidad de PSOE y Ciudadanos, al impedir que la aprobación y convocatoria de la Comisión de Estudio sobre el COVID-19 en la región vaya al pleno del próximo jueves; mientras que el secretario de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha reprochado a Guarinos que no conozca el reglamento y ha aclarado que la comisión no ha sido aprobada porque no estaba calificada antes por la Mesa.

En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico, Guarinos ha incidido en que los castellanomanchegos "no pueden esperar" a que estos grupos parlamentarios "vuelvan de vacaciones", ya que los sectores implicados en la recuperación de la región "tienen que ser escuchados de inmediato".

La diputada del PP ha insistido en que "es necesario escuchar a todo el mundo, darle participación y hacerlo con carácter inmediato", ya que "se han cometido innumerables errores", siendo Castilla-La Mancha la Comunidad Autónoma "con más incidencia del virus entre la población".

Por esto, para evitar que vuelva a ocurrir, es necesario que el Gobierno regional "salga de las cuatro paredes del Palacio de Fuensalida" y "se pongan a trabajar de inmediato", escuchando a la sociedad civil, constituyéndose de inmediato esta Comisión que registró el líder regional del PP, Paco Núñez, tras la inacción de los grupos firmantes del pacto.

Así, ha dicho que "necesitamos que la gente participe" para buscar "soluciones y alternativas" ante un posible rebrote de la enfermedad. Entre ellas, la apertura del Hospital de Toledo que ha permanecido cerrado durante estos meses de pandemia "ante la mayor crisis sanitaria vivida en Castilla-La Mancha".

De esta manera, Guarinos ha denunciado que al Gobierno y al PSOE cuando les interesa "retuercen" el Reglamento a su favor o en contra, y, como ejemplo de ello, se ha referido al pleno celebrado el pasado 24 de octubre de 2019 cuando se llevaron las enmiendas a los presupuestos de PP y Ciudadanos y fueron debatidas a pesar de que no habían sido calificadas por la Mesa.

También, se ha hecho eco de otro precedente "importante" de que cuando el PSOE quiere sí que se puede aplicar el Reglamento a favor del debate y de las iniciativas, en referencia al pleno celebrado el pasado 2 de mayo.

Así, ha explicado que la solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad y de García-Page no fue calificada cuando se fijó el orden del día y "no hubo impedimento" para que se llevara a pleno y se celebraran las comparecencias.

Por ello, la dirigente 'popular' ha lamentado que hoy PSOE y Ciudadanos se han negado a aplicar estos precedentes y algo que había venido sucediendo con normalidad, y que incluso, se han llevado a Pleno preguntas orales sin haber sido publicadas en el Boletín de las Cortes de Castilla-La Mancha.

GODOY: "PP NO CONOCE EL REGLAMENTO"

De su lado, el secretario de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha reprochado al PP que no conozca el Reglamento del Parlamento regional y ha aclarado que las comisión de estudio de los 'populares' sobre el COVID-19 no ha entrado en el orden del día del pleno del próximo jueves porque no estaba calificada antes por la Mesa.

Ha respondido así a la diputada del PP Ana Guarinos aludiendo al artículo 87.3 del Reglamento de las Cortes que dice que cuando se trate de incluir un asunto en el orden del día éste tendrá que haber cumplido todos los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido.

"De hecho hay un antecedente con una iniciativa parlamentaria que planteo en su momento de Ciudadanos, que planteó una comisión de estudio de la despoblación y que, en su momento, puesto que no estaba calificada por la Mesa, tuvo que calificarse y en la siguiente Junta de Portavoces se propuso por Cs, se llevó a pleno y se aprobó", ha argumentado.

Algo que ha dicho que ha pasado este lunes, ya que la Comisión del Estudio del PP sobre el COVID y sus efectos se ha presentado y, a pesar de que su redacción "podría generar alguna duda", ha sido calificada y en la próxima Junta de Portavoces "podría ser" uno de los puntos propuestos por el PP.

"Últimamente no entendemos lo que está haciendo el PP con el Reglamento de las Cortes, parece que no lo conoce", ha indicado Godoy, quien se ha preguntado qué pasa últimamente con los 'populares' en relación a las cuestiones reglamentarias de las Cortes de Castilla-La Mancha, "no sé si no lo saben, no conocen el reglamento o quieren generar confusión".

Para el secretario de la Mesa de las Cortes hay que cumplir el Reglamento y "nadie" se lo puede saltar. "Esto es lo que está intentando hacer el PP, quienes están intentando hacer un uso torticero del reglamento no son los otros grupos, sino los 'populares'", ha concluido.