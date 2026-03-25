PP C-LM acusa a Page de "mentir" para "tapar la herencia del PSOE" y le reta a hablar de Bono y Barreda

El senador autonómico del PP de Castilla-La Mancha Miguel Ángel de la Rosa - PP

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP de Castilla-La Mancha Miguel Ángel de la Rosa ha respondido a las declaraciones del presidente regional, Emiliano García-Page, acusándole de "mentir, manipular y utilizar el pasado como cortina de humo para no dar explicaciones sobre su gestión actual", al tiempo que le ha retado a hablar de José Bono y de José María Barreda.

Así ha reaccionado el senador 'popular' después de que García-Page haya recordado que Andrés Gomez Gordo, "el número dos de Villarejo", al que le piden "además 15 años de prisión", era director general, "pared con pared" con la expresidenta María Dolores de Cospedal.

"Page no habla del presente porque no tiene nada que ofrecer a los castellanomanchegos. Ni en sanidad, ni en empleo, ni en vivienda, porque solo tiene excusas y ataques", ha dicho en un comunicado.

El senador autonómico ha recordado que Emiliano García-Page "no es ajeno al pasado que ahora intenta utilizar políticamente, sino que fue parte activa del mismo" porque "fue protagonista y heredero directo de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y compartió proyecto con Bono y Barreda y hoy pretende dar lecciones como si no tuviera nada que ver".

De la Rosa ha retado a Page a "no seleccionar la historia interesadamente" y a dar explicaciones sobre episodios que, según ha señalado, "marcaron negativamente a la región" como la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, que terminó "con condenas judiciales y un enorme coste económico" para los ciudadanos, "con responsables políticos vinculados al PSOE"; el aeropuerto de Ciudad Real, impulsado durante los gobiernos socialistas y "convertido en símbolo de despilfarro y mala gestión" o las polémicas e informaciones sobre José Bono, mentor político de Page, "relacionadas con prácticas que han sido ampliamente publicadas en distintos medios".

El senador autonómico ha insistido en que "Page debería dejar de atacar y empezar a dar explicaciones", recordando que "sigue gobernando Castilla-La Mancha después de más de una década sin que la región converja con la media nacional en empleo, renta o servicios públicos".

Por último, De la Rosa ha añadido que "los castellanomanchegos no quieren que Page reabra debates del pasado para esconder su fracaso, sino que asuma responsabilidades".

"El PSOE representa el pasado en esta tierra y el PP está centrado en el futuro, en generar oportunidades, empleo y bienestar. Eso es lo que hoy demanda Castilla-La Mancha", ha finalizado.