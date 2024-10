PP C-LM asegura que Page acudirá el viernes a Moncloa para "proteger" a Sánchez y a sí mismo

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, acudirá el viernes al Palacio de la Moncloa para "proteger" a Pedro Sánchez y a sí mismo.

"Podemos esperar cualquier cosa de esa reunión menos que Page vaya a defender los intereses de Castilla-La Mancha porque hace mucho que los debía haber defendido y no lo hizo, ni lo hará. A la hora de la verdad sus diputados votarán con Sánchez porque siempre votan con Sánchez y por desgracia, ahora no será distinto".

Asimismo, ha acusado a García-Page de ser "la marioneta de Sánchez" que se dedica a decir lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de la verdad "no hace absolutamente nada".

Así lo ha manifestado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Hernández ha calificado de "cortina de humo" las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha asegurando que el próximo viernes hablará de agua, de infraestructuras y de financiación con Pedro Sánchez en La Moncloa, ya que "lleva 9 años al frente del Ejecutivo y no ha hecho nada".

"Es el primer encuentro oficial en 6 años entre el presidente de Castilla-La Mancha y el Gobierno. En 6 años no se han reunido para abordar asuntos tan importantes, ni agua, ni financiación, ni infraestructuras", según ha informado el PP en nota de prensa.

PACTO DEL AGUA

La portavoz del PP ha recordado que García-Page lleva 4 años guardando en un cajón el Pacto Regional por el Agua y no lo ha remitido en este tiempo. "Me temo que no lo va a desempolvar tampoco el viernes. Ya sabemos que Page hace mucho ruido y pocas nueces. Del único agua del que van a hablar es el que le pongan en el vaso para la foto".

Según Hernández tampoco hablará de infraestructuras ya que "desconoce" cuáles son las necesarias en Castilla-La Mancha, "pregunten sino a los alcaldes y vecinos de la Sagra que viven atascados continuamente en la A-42 o por la autovía Ciudad Real-Albacete, y podría estar aquí horas diciéndoles lo que necesita la región y no tiene porque Page es incapaz de luchar por ello".

"Y como siempre va tarde de hablar de financiación. En 6 años no ha sido capaz de hablar con Sánchez de financiación. Page no dice ni una verdad, no hace nada y es una auténtica marioneta de Sánchez que se dedica a decir lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de la verdad no hace absolutamente nada".

Alejandra Hernández ha sido contundente con Emiliano García-Page al que acusa de "hacer su habitual teatrillo" para derivar la atención de las cosas importantes. "Esa tragicomedia de supuesto amor-odio que se tienen no se lo cree ya nadie".