PP C-LM cree que los datos evidencian que la política de Page "no funciona" y que el empleo no se sostiene estable

La Portavoz Del Partido Popular De Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha señalado este martes que los datos que deja la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre en la región --con 9.400 personas más en desempleo-- evidencian que "el empleo en Castilla-La Mancha no se sostiene de una forma estable".

Pero también evidencia, ha añadido a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, "que la política de Emiliano García-Page no funciona" y que "lo único que están haciendo es freírnos a impuestos y eso no genera empleo".

A su juicio, los datos confirman "que tenemos una tendencia recurrente" y que el empleo en la región acusa "una fuerte dependencia de factores estacionales". "Está claro: muchos impuestos, salarios bajos y poco empleo", ha resumido.

"Lo que tendría que hacer Emiliano García-Page es fijarse en las comunidades autónomas donde hoy gobierna el Partido Popular, que bajando los impuestos generan riqueza y por tanto generan empleo, y eso en nuestra tierra no ocurre", ha concluido.