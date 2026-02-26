PP C-LM: "Cuando Page dice que ganará en C-LM reconoce que no aspira a un mayoría suficiente para gobernar en solitario"

El senador del PP Miguel Ángel de la Rosa. - PP

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha asegurado que las recientes declaraciones de Emiliano García-Page "confirman lo que ya reflejan todas las encuestas" y es que "en Castilla-La Mancha no hay escenario de mayoría absoluta para el PSOE".

De la Rosa ha señalado que "cuando Page dice que si es candidato ganará las elecciones, está reconociendo implícitamente que no aspira a una mayoría suficiente para gobernar en solitario". "Habla de ganar, pero no habla de gobernar con estabilidad, porque sabe que su etapa de mayorías absolutas ha terminado y que el ciclo político del socialismo en Castilla-La Mancha está llegando a su fin", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha incidido en que "hoy ningún estudio demoscópico dibuja un escenario de mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, y tras las palabras de García-Page esta realidad es aún más evidente". Por ello, "Page ya no plantea un proyecto sólido para la región, sino simplemente aspirar a tener un voto más que el Partido Popular", ha informado el PP en nota de prensa.

"Eso no es liderar un proyecto de futuro, eso es resistir, es la evidencia de un proyecto agotado y de un modelo político que ha entrado en su fase final", ha afirmado.

Igualmente, De la Rosa ha considerado "una falta de respeto hacia Castilla-La Mancha y hacia todos los castellanomanchegos el mero hecho de que Page dude públicamente sobre si quiere presentarse o no", ya que "cuando un presidente no tiene claro si quiere seguir liderando su tierra, lo que está demostrando es desilusión, falta de ambición y, en definitiva, una profunda falta de respeto hacia los ciudadanos a los que representa".

"Castilla-La Mancha merece un presidente convencido como Paco Núñez, con ilusión y con determinación para defender el futuro de esta tierra, y no un dirigente que duda sobre si quiere seguir o que solo aspira a resistir un tiempo más", ha añadido.

El senador autonómico también ha recordado que García-Page "ya vivió esta situación en 2015, cuando perdió las elecciones autonómicas y terminó pactando con Podemos tras haber asegurado que no lo haría". "No solo pactó, sino que nombró vicepresidente al secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, después de haber dicho que no gobernaría con ellos", ha dicho.

Finalmente, Miguel Ángel de la Rosa ha afirmado que "Castilla-La Mancha se encamina hacia una nueva etapa política" y que "cada vez es más evidente que el próximo Gobierno de la región estará presidido por Paco Núñez, al frente de un proyecto sólido, estable y centrado en ofrecer oportunidades, progreso y futuro para todos los castellanomanchegos".

"El ciclo político del socialismo ha terminado", ha aseverado, porque Castilla-La Mancha necesita abrir una nueva etapa de ambición, crecimiento y confianza, con un Gobierno que crea en esta tierra y en su gente, y que tenga la determinación de construir el futuro que los castellanomanchegos merecen".