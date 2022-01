PP exige test de antígenos gratuitos para alumnos y docentes

ALBACETE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Participación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Beatriz Jiménez, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecer test de antígenos gratuitos para alumnos y docentes para regresar a las aulas "con la máxima seguridad".

Así se ha expresado Jiménez, en declaraciones a los medios en Albacete, donde el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha reunido a la Comisión de Educación del partido para analizar el inicio del segundo trimestre, según ha informado el PP en nota de prensa.

De este modo, Jiménez ha puesto en valor medidas como las aprobadas por el Gobierno de Galicia, que ha puesto a disposición de los padres test gratuitos en las farmacias para que los alumnos regresen a las aulas "con la máxima seguridad". Una iniciativa que en Castilla-La Mancha el PP quiere imitar para que, además, se extienda a los docentes.

"Pedimos que los docentes puedan ir a hacerse un test gratuito financiado por la Junta", ha resaltado, ya que "el Gobierno regional ha hecho gastos innecesarios como la financiación del cumpleaños de Tamara Falcó", por lo que es "esencial" tener este "gesto" con un colectivo esencial que está trabajando desde "el minuto uno" y que este lunes debe volver a las aulas con la "seguridad de que no está contagiado".

Ha denunciado el "desamparo total y absoluto" del Gobierno de Emiliano García-Page con la comunidad educativa de la región ante la vuelta a las aulas este lunes, 10 de enero.

La dirigente 'popular' ha afirmado que la Incidencia Acumulada en Castilla-La Mancha se sitúa en los 2.800 casos por cada cien mil habitantes, cuando la media nacional está en unos 2.700. Por ello, ha preguntado al Ejecutivo autonómico si tiene prevista alguna medida adicional en caso de que se produjera un hecho similar al ocurrido en Francia que tras la primera semana de incorporación a las aulas se detectaron 50.000 contagios.

"No es alarmismo, es intentar anticiparnos para no volver a ser los peores gestores de la pandemia", ha aseverado.

"POCA TRANSPARENCIA"

La vicesecretaria del PP ha señalado que ha existido "muy poca transparencia" en los datos de confinamiento de las aulas, tanto de profesorado como de alumnado, algo que se agravó especialmente "la última semana de clase".

Jiménez ha recordado que el PP regional reclamó al Gobierno de Page el reparto de test de antígenos a los docentes de cara a las vacaciones de Navidad para que estos profesionales pudieran reunirse con sus familias con "la seguridad y la certeza" de que no estaban contagiados. "Una vez más Page desoyó esta medida para el colectivo docente", ha lamentado.

Un colectivo que, según ha dicho la también diputada nacional, ha estado trabajando con población no vacunada y sin mascarilla, por lo que ha destacado que "era importante que el Ejecutivo regional cuidara a los profesores". Igualmente, ha recordado que la portavoz del Gobierno anunció la reducción de las ratios a 20 alumnos por aula en Infantil, un hecho que "no se ha producido", ya que "no hay refuerzos para desdoblar esas aulas".