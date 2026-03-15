El PP de C-LM reclama ayudas directas para los agricultores ante el aumento de los costes y la caída de los precios

El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, Santiago Lucas-Torres ha acompañado al alcalde de Mora, Emilio Bravo, en el XXIX Concurso Regional de Poda de Oliva. - PP C-LM

PP reclama ayudas directas para los agricultores ante el aumento de los costes y la caída de los precios

XXIX Concurso Regional de Poda de Oliva

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y el vicesecretario del área Institucional del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha reclamado este domingo medidas urgentes para proteger a los agricultores de la región.

Concretamente, Lucas-Torres ha señalado la necesidad de ayudas directas que compensen el aumento de los costes de producción, así como una regulación más estricta de la trazabilidad y del etiquetado del aceite para garantizar la transparencia y defender la calidad del producto nacional.

Así lo ha indicado en Mora a donde ha asistido, junto al alcalde Emilio Bravo, XXIX Concurso Regional de Poda de Oliva, según ha informado el PP por nota de prensa. El parlamentario regional del PP ha felicitado a todos los vecinos y a los agricultores de la localidad por seguir impulsando y defendiendo la agricultura, uno de los pilares fundamentales de la economía de la comarca.

Lucas-Torres ha destacado que Mora se encuentra en el corazón del olivar de Castilla-La Mancha, "la segunda región más importante de España en número de olivos", y ha puesto en valor la calidad del aceite producido en la zona, amparado por la Denominación de Origen Montes de Toledo, "uno de los mejores aceites del mundo".

Igualmente, ha incidido en la importancia de mantener vivas las tradiciones ligadas al campo, como la escamonda o poda del olivo y las actividades que ponen en valor el trabajo de los agricultores. "Es un reconocimiento merecido al esfuerzo de quienes mantienen vivo nuestro campo", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha advertido de la difícil situación que atraviesa actualmente el sector agrícola. "Hoy por hoy hay muchas incertidumbres en la agricultura. Hace apenas un mes el gasóleo estaba a 0,96 euros y hoy se sitúa en torno a 1,50 euros. Los fertilizantes han subido entre un 35 y un 40 por ciento".

Por ello, Lucas-Torres ha declarado que "ya está bien de que el agricultor sea el cajero automático de todas las crisis mundiales y de todos los conflictos bélicos". A su juicio, el sector no puede asumir incrementos de costes tan elevados cuando, al mismo tiempo, los precios que perciben por sus productos se reducen.

En el caso del olivar, ha recordado que la previsión inicial de cosecha era de 1.400 millones de kilos de aceituna y finalmente se ha situado en torno a 1.200 millones, lo que supone un descenso de entre el 10 y el 15 por ciento. "Sin embargo, los precios del aceite, incluso los de mayor calidad como los aceites extra y virgen extra que se producen aquí, han bajado de manera notable", ha lamentado.

Lucas-Torres ha atribuido esta situación, en parte, al actual sistema de etiquetado del aceite, que permite comercializar productos bajo la denominación "aceite de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea". "Eso es engañar al consumidor y es perjudicar a nuestros agricultores", ha afirmado.

"El campo no puede seguir así, necesitamos medidas urgentes porque, si no, la agricultura pierde rentabilidad y nuestros agricultores dejan de ser competitivos", ha concluido.