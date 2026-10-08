PP C-LM traslada sus condolencia por la muerte de Maricarmen y afirma que no hará política sobre este hecho

(Foto de ARCHIVO) Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y de - Europa Press

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha trasladado este jueves sus condolencias a los familiares de Maricarmen tras su fallecimiento, al tiempo que ha afirmado que no hará política sobre este hecho.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, el vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano, ha mostrado su "más profundo respeto" porque ante la muerte de una personas "no cabe otra".

"No vamos a hacer ningún tipo de política sobre este hecho y tampoco vamos a implicar a un partido político en algo tan serio como es el fallecimiento de una persona que merece todo el respeto", ha concluido.