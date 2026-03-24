PP C-LM valora la convocatoria de elecciones en Andalucía como un "acierto" de Juanma Moreno

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, en atención a medios desde el Hospital Universitario de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha celebrado este martes la convocatoria electoral en Andalucía calificándola como un "acierto" y manifestado su confianza en que "los andaluces confirmarán el buen hacer del Gobierno del Partido Popular, de Juanma Moreno, que ha demostrado en estas dos legislaturas que en Andalucía se ha producido un cambio".

En una atención a medios desde el Hospital Universitario de Toledo, Agudo ha reivindicado que la administración del PP en Andalucía ha situado a la región "entre las primeras comunidades autónomas de todo el país en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo y en cuanto a una buena convivencia en una región".

Asimismo, ha elogiado al presidente andaluz, afirmando que "Juanma Moreno ha demostrado que el Partido Popular tiene una forma de gobernar muy distinta a la del socialismo".

"Aquí, desde la comunidad autónoma vecina, esperemos que pronto también llegue ese cambio y que el Partido Popular con el presidente Paco Núñez podamos demostrar que el Partido Popular sabe hacer las cosas muy distintas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista", ha concluido Agudo.

INSTA AL PSOE A APOYAR SU ENMIENDA PARA RECUPERAR LA CARRERA PROFESIONAL

Por otra parte, Agudo ha reiterado su reclamación al PSOE de apoyar su enmienda a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias en el pleno de las Cortes que tendrá lugar el próximo jueves, para "recuperar la carrera profesional".

Carolina Agudo ha afirmado que, a través de la votación de esa enmienda, "Emiliano García-Page decidirá si por ley, como él ha anunciado que quiere hacerlo, va a poner en marcha la carrera profesional sanitaria o de nuevo va a rechazar".

De lo contrario, ha señalado Agudo, "mientras estén sentados con los sindicatos anunciándoles la recuperación de la carrera profesional, sus propios diputados estarán en las Cortes regionales rechazando la carrera profesional".