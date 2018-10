PP pide más cirujanos para reconstrucciones mamarias tras cáncer y PSOE y Podemos abogan por una red de expertos

Publicado 25/10/2018 13:18:38 CET

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado, con los votos a favor de PP y en contra de PSOE y Podemos, una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por los 'populares', en la que instaban al Gobierno regional a la contratación de más especialistas para realizar cirugías plásticas mediante el proceso del 'colgado de Diep' a pacientes que hayan sufrido una mastectomía o, mientras, derivar a estas pacientes a hospitales de la Comunidad de Madrid que realizan estas intervenciones. Ambos partidos han sustentado su rechazo a la propuesta en su apuesta por crear una red de expertos que pueda colaborar en la materia.

La diputada del Grupo Popular Ana Guarinos, que ha defendido esta PNL en el pleno de las Cortes celebrado este jueves, ha acusado de "dejación de funciones" al Gobierno regional respecto a las mujeres que se han visto sometidas a una mastectomía en la región, asegurando que el Gobierno regional "no ha contratado los cirujanos necesarios" para realizar las cirugías de reconstrucción mamaria a estas mujeres.

La diputada ha detallado que el proceso conocido como 'colgajo de Diep', empleado en estos casos, "requiere ser realizado por personal cualificado, cirujanos plásticos expertos en microcirugía". Además, la intervención exige que durante los primeros días tras la misma "siempre esté de guardia personal cualificado, al menos un cirujano plástico".

Guarinos ha apuntado que, con el anterior Gobierno autonómico del PP, las mujeres afectadas "eran intervenidas en el hospital de Guadalajara", hecho que se ha producido "hasta hace un año", momento en el que, ha afirmado, el número de cirujanos plásticos que realizan estas intervenciones "se ha reducido a la mitad".

"Hoy en Castilla-La Mancha todas aquellas mujeres que necesitan una reconstrucción específica tienen que verse mutiladas porque el Gobierno ha reducido a la mitad el número de cirujanos plásticos que tienen que hacer esta reconstrucción y además no deriva a las mujeres a los hospitales de la Comunidad de Madrid para que se realicen estas intervenciones, como son 'La Paz' y el 'Ramón y Cajal'", ha proseguido.

PODEMOS CREE QUE FALTAN MEDIOS PERO DICE QUE "CUESTA" ENCONTRAR ESPECIALISTAS

A continuación, la diputada del Grupo Podemos, María Díaz, ha coincidido con Guarinos en que "hacen falta más medios para seguir mejorando los tratamientos, los medios y la investigación" contra el cáncer de mama, pero ha explicado que "cuesta encontrar especialistas" en una materia "tan concreta" como el procedimiento del 'colgajo de Diep' y ha abogado por buscar "una solución más global" a la falta de estos profesionales que incluya al Ministerio de Sanidad.

Díaz ha admitido que Podemos no tendría "ningún problema" en apoyar puntos de la PNL 'popular' como la petición de contratación de mayor número de cirujanos, pero ha opinado que la Proposición No de Ley del PP "no está lo suficientemente reflexionada ni trabajada" como para votarla a favor "aún estando de acuerdo en el fondo".

"Contratar ya seguramente sea el deseo de todos pero hay que tener los pies en la tierra y quizá sea más apropiada la iniciativa del PSOE de crear una red de expertos que analicen las diferentes técnicas, porque es lo que vienen diciendo los expertos que hay que hacer", ha continuado.

En este sentido, ha añadido que su grupo parlamentario no se opone tampoco a que se deriven a otras regiones los "casos excepcionales" que requieran esta actuación pero ha insistido en que "será más efectivo tejer redes entre los centros hospitalarios para planificar y diseñar las intervenciones".

PSOE CREE QUE LA PNL ES "FALAZ Y EXCLUYENTE"

La diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha calificado de "falaz y excluyente" la Proposición No de Ley del PP y cree que solo viene a "alarmar" a las pacientes y a generarlas "más intranquilidad".

Además, ha criticado la "falta de sensibilidad" del PP en este tema y cree que la solución a esta cuestión se resuelve creando una red de expertos y profesionales de reconstrucción mamaria.

Tras acusar al PP de haber recortado en detección precoz cuando gobernó en la región, ha defendido que ahora, con el Gobierno de Page, se invierte en detección precoz, en nueva tecnología y se apuesta por generar y retener talento.

Ha dicho a Guarinos que hubiera sido "muy honesto" por su parte haber dicho que durante su legislatura el PP despidió a 3.000 profesionales de la región, y ha lamentado que la PNL del PP no hable de otras técnicas que sí se están aplicando en otras provincias.

FERNÁNDEZ SANZ CREE QUE ES UN TEMA "MERAMENTE PROFESIONAL"

Finalmente, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha cerrado el debate parlamentario considerando que este es un tema "meramente profesional" que debe "ser revisado por parte de los profesionales". "No es un tema del Parlamento", ha indicado.

Fernández Sanz ha defendido que las mujeres que necesitan hacer una reconstrucción mamaria mediante el 'colgajo de Diep' son "menos de un 15 por ciento" del total, por lo que ha contestado a Guarinos que ha dejado al 85 por ciento de las afectadas por cáncer de mama "al aire".

El consejero ha incidido además en el trabajo que está haciendo la Consejería en la mejora del diagnóstico. "Pregunte cuántos mamógrafos con tomosíntesis y pregunte a las pacientes que, cuando se les diagnostica, ya más de cien no han tenido que recibir quimioterapia porque el Gobierno gratuitamente les concede el test genómico", ha continuado.

Finalmente, ha respondido a Guarinos que la sanidad regional "no va a mandar a Madrid a más gente de la necesaria" y le ha pedido que sea "consciente de las inversiones" que se están realizando en la región" para no tener que mandar pacientes a Madrid".