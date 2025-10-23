PP presenterá iniciativa en Cortes C-LM para oponerse a la subida de cuotas a autónomos y buscar que "sigan creciendo"

Encuentro entre el presidente del PP de C-LM, Paco Núñez; el vicesecretario nacional del partido, Elías Bendodo; y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, con la Asociación de Trabajadores Autónomos de C-LM. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este jueves que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales presentará una iniciativa para "oponerse" a las propuestas de subida de cuotas de autónomos realizadas por el PSOE "y proponer alternativas para que los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha puedan seguir creciendo y ayudando a la región con la generación de empleo".

En rueda de prensa conjunta con el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, y al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, tras una reunión con la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha, Núñez ha reiterado la postura contraria de los 'populares' a la subida de las cuotas de autónomos planteadas por el PSOE, "toda vez que no se puede maltratar a este tejido productivo tan importante para la Comunidad Autónoma".

En este sentido se ha preguntado "qué van a hacer" los diputados socialistas, tanto en las Cortes regionales como en el Congreso de los Diputados, "ya que, en el caso de mostrarse contrarios a las propuestas del PP, respaldarán que los autónomos paguen más impuestos".

En los mismos términos se ha pronunciado el vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, quien ha calificado las propuestas de los socialistas como un "disparate absoluto", ya que supondrían otra "penalización" para los autónomos y "un castigo para los que hacen que crezca el empleo, ahogándolos y quitándoles el oxígeno".

En contraste, ha proseguido Bendodo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se ha puesto a trabajar con los autónomos y no contra ellos, proponiendo medidas como que quienes facturen menos de 85.000 euros anuales no declaren el IVA y que esta declaración sea anual y no trimestral". Consecuentemente, ha pedido al PSOE que "retire" su plan de autónomos y que "copie y pegue" el plan que presentará el Partido Popular en apoyo a este sector productivo.

CRÍTICAS A ISABEL RODRÍGUEZ

De otro lado, Bendodo ha arremetido contra las políticas de vivienda del PSOE, cristalizadas en las propuestas de la ministra de Vivienda y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez. Así, se ha preguntado "cuántas de las 200.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez le han tocado a Puertollano". Tras apuntar que han sido "cero viviendas", ha insistido en que este anuncio de Pedro Sánchez "fue una farsa". "Este Gobierno es solo imagen y sonido, como la cuarta planta del Corte Inglés", ha ironizado.

El dirigente 'popular' ha criticado asimismo que Vivienda haya sido incapaz de rebajar las trabas administrativas, liberar suelo y potenciar la construcción de vivienda pública y ha destacado que sus propios socios de Gobierno, de la mano de Sumar, hayan pedido la dimisión de Isabel Rodríguez. "Cuando Yolanda Díaz dijo que queda Gobierno de corrupción para rato, no fue un lapsus, fue un alarde de sinceridad", ha concluido.