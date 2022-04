El PP y el PSOE se acusan mutuamente de no apoyar el AVE a Portugal y Cs critica la inacción de ambos

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE se han acusado mutuamente de inacción a la hora de poner en marcha el proyecto de alta velocidad que conectaría Madrid con Extremadura y, a su vez, con Portugal atravesando la provincia de Toledo, mientras que desde Cs han criticado que ambos partidos llevan "años" realizando estudios sobre este proyecto únicamente para dejarlos caducar.

El debate, que ha tenido lugar este jueves en el pleno de las Cortes, ha sido abierto por el diputado de Cs Javier Sevilla, quien ha achacado a PP y PSOE que lleva años "haciendo estudios y dejándolos caducar, con unos importes que cada uno es brutal". "Los dejan caducar con toda tranquilidad, porque de alguna manera tienen que hacer ver a la ciudadanía que están haciendo algo", ha criticado.

Sevilla ha hecho hincapié en el soterramiento de las vías a su paso por Talavera, apuntando que en 2021 "se dice que no se soterra", algo que, ha insistido, "limita la expansión de la ciudad".

"El POM de la ciudad está aprobado con el soterramiento de las vías, con lo cuál habrá también que modificar el POM" si estas no se soterran,

PP: LA LÍNEA ESTÁ "GAFADA" POR EL PSOE

Por su parte, el diputado 'popular' Emilio Bravo ha asegurado que la línea de AVE con Portugal "está gafada por los socialistas", en especial la parte toledana del proyecto, que "sufre constantes retrasos y las inversiones llegan tarde, mal o nunca".

Así, ha recordado que en los presupuestos de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez no ha consignado "ni un solo euro" para el proyecto del AVE Madrid-Extremadura, con lo que, ha añadido, "resulta bastante claro que la apuesta por el proyecto no es una prioridad para Sánchez, como no lo es tampoco para García-Page".

También ha hecho Bravo referencia al soterramiento, advirtiendo que desde el PP no van a consentir "que Talavera se divida en dos, los socialistas pongan un muro y quede su futuro hipotecado por culpa de un Gobierno de García-Page que calla a todo lo que dice Pedro Sánchez y no respeta la opinión de los ciudadanos de Talavera".

PSOE RECUERDA QUE EL PP SE LLEVÓ EL DINERO A GALICIA

Finalmente, del lado del PSOE, la parlamentaria María Isabel Sánchez ha considerado que, desde que se comenzó a hablar de este proyecto "hace casi 25 años", lo único que ha permanecido "es la posición del Gobierno socialista", mientras que al PP solo se le debe "el anuncio" de este proyecto.

En este sentido, Sánchez ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en su último presupuesto, consignó 1.600 millones para los tramos de la obra entre Madrid y Talavera, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy cogió ese dinero "y lo trasladó a Galicia". "Y vuelve a ser en 2019, con un gobierno socialista, cuando se retoman esos trabajos", ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que tanto el presidente regional, Emiliano García-Page, como la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, están "trabajando desde el diálogo y el consenso" por el proyecto y "diseñando una ambiciosa hoja de ruta que está dando sus frutos positivos".

NI "CICATRIZ" URBANA NI RENUNCIA AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El debate ha sido cerrado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha hecho hincapié en que desde el Gobierno regional no quieren que el AVE deje "una cicatriz urbana" en Talavera y tampoco están dispuestos a que no llegue el transporte de alta velocidad de mercancías.

"Tiene que haber una solución que sea del agrado de Talavera de la Reina. Nosotros no vamos a apoyar ninguna otra cosa que no venga con el visto bueno de Talavera, es así de sencillo", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo autonómico "se ha puesto del lado de los ayunatamientos" en sus alegaciones al proyecto. "El Gobierno no puede ponerse de perfil", ha incidido.

Asimismo, ha destacado que a la Ciudad de la Cerámica han llegado "grandes noticias" en las últimas semanas como la llegada de Meta y del proyecto Gaia-X o el acuerdo con el Gobierno central para el desdoblamiento de la antigua N-5, punto este último en el que ha agradecido al PP que haya tenido "la enorme perspectiva de ser parte de la solución", poniendo énfasis en los alcaldes 'populares' de Cazalegas y Pepino.

"Ahora están empezando a ver cómo todas las líneas de trabajo que habíamos puesto en marcha convergen en los resultados", ha enfatizado, asegurando que Talavera "necesitaba un plan de choque" y que a la ciudad "le está yendo bien" que se esté llegando a acuerdos sobre las cuestiones que le afectan.

RESOLUCIONES

Tras la finalización del debate, cada uno de los tres grupos parlamentarios ha presentado sus resoluciones. En primer lugar, la de Cs insta al Gobierno regional a cumplir con el protocolo firmado en 2007 y a instar a su vez al Gobierno central a desarrollar la conexión de alta velocidad con Portugal sin demoras injustificadas.

Asimismo, también demandan que se inste al Gobierno de España, junto a Adif y Renfe, a garantizar la prestación y la calidad de los pasajeros en las líneas ferroviarias que atraviesan la región, flexibilizar los bonos para viajeros frecuentes en AVE y Avant y Media Distancia y adecuar las frecuencias a las necesidades reales.

Por su parte, la resolución del PP insta al Gobierno regional, al Ministerio de Fomento y a ADIF a ratificar los compromisos adquiridos con el Protocolo para la Integración Urbana del Ferrocarril en Talavera de 2007 y a la firma de los convenios de colaboración para su desarrollo.

Finalmente, la resolución socialista insta al Gobierno autonómico a continuar trabajando en una propuesta acordada con el resto de acotres implicados para avanzar en la línea de alta velocidad Madrid Extremadura y a instar, a su vez, al Gobierno de España a realizar inversiones para la mejora del encaminamiento de mercancías y mejoras en comunicaciones y seguridad de la vía actual entre Madrid y Talavera, así como a la puesta en marcha de trenes lanzadera entre Illescas y la red de Cercanías de Madrid y la mejora de la vía actual entre Illescas y Humanes.