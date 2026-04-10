PP, PSOE y Vox en la Diputación de Ciudad Real coinciden en pedir el tren a Tomelloso pero no logran un acuerdo conjunto

Pleno en la Diputación. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha intentado este viernes articular una posición común para reclamar la conexión ferroviaria de Tomelloso y Argamasilla de Alba, una reivindicación histórica en la provincia que, pese al acuerdo de fondo entre todos los grupos políticos, no ha logrado materializarse en una declaración institucional conjunta.

Cada uno de los grupos con representación en la Diputación --PP, PSOE y Vox-- ha presentado su propia propuesta sobre el ferrocarril, con planteamientos que coincidían en la necesidad de impulsar esta conexión para un territorio de cerca de 50.000 habitantes.

Sin embargo, las diferencias en la forma y en la redacción de los textos han impedido unificar posiciones, por lo que finalmente las iniciativas se han debatido y votado por separado.

La propuesta impulsada por la Presidencia de la Diputación ha salido adelante con la abstención del PSOE y plantea exigir al Gobierno de España la inclusión inmediata de Tomelloso y Argamasilla de Alba en la planificación ferroviaria estatal, considerando su exclusión como una "anomalía histórica" que ha lastrado el desarrollo económico de la zona durante más de un siglo.

El texto aprobado subraya el peso demográfico y empresarial de la comarca, con sectores clave como el agroalimentario, el vitivinícola o el metalmecánico, y advierte del impacto negativo que supone la falta de tren en términos de competitividad, costes logísticos y atracción de inversiones.

Asimismo, defiende una solución técnica basada en una estación intermodal entre ambos municipios conectada con los corredores existentes, al tiempo que incorpora una vía subsidiaria para que la Junta de Comunidades pueda asumir el desarrollo si el Estado no actúa.

También se incluye el rechazo al 'bypass' de Montoro o a cualquier actuación que suponga una pérdida de servicios ferroviarios en la provincia, así como la exigencia de que la planificación tenga en cuenta criterios de cohesión territorial y sostenibilidad.

Durante el debate, la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha insistido en que "lo importante son los acuerdos" y ha defendido centrar el consenso en las demandas concretas. Por su parte, desde Vox se ha lamentado la falta de unidad institucional, mientras que el PSOE, pese a compartir el fondo, ha rechazado la fórmula planteada por considerarla excesivamente extensa.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha llegado a plantear una reformulación de consenso "in extremis", que tampoco ha prosperado, evidenciando la falta de acuerdo político en torno a una reivindicación compartida.

REHALA Y MONTERÍA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

De otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a iniciar el procedimiento para declarar la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural, al considerar que se trata de prácticas con un profundo arraigo histórico, social y económico en la provincia.

La iniciativa defiende su papel como motor económico y de dinamización social, así como su contribución al turismo de interior y a la lucha contra la despoblación, además de su valor etnográfico con antecedentes documentados desde la Edad Media.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

La Corporación provincial ha dado también luz verde al Plan Económico Financiero 2026-2027, tras constatar el incumplimiento de la regla de gasto, pese a presentar una situación financiera saneada.

La liquidación de 2025 refleja una capacidad de financiación de más de 20 millones de euros, deuda cero y un periodo medio de pago de 10,62 días. El presidente de la institución ha defendido la "fortaleza" de las cuentas y ha asegurado que permitirán seguir apoyando a los municipios.

Por otro lado, y en materia deportiva, el pleno ha aprobado diversas subvenciones nominativas que superan los 50.000 euros para clubes y ayuntamientos de la provincia, destinadas a la organización de eventos y competiciones a lo largo de 2026.

Asimismo, también se ha aprobado ampliar el plazo de reversión de una parcela cedida a la Junta para la construcción de un parque de bomberos, con una ejecución estimada de 14 meses y un límite máximo de 30 meses.

Por último, la Diputación ha aprobado una modificación de crédito de 2,7 millones de euros para el desarrollo del Plan EDIL Alto Guadiana Mancha, con actuaciones en abastecimiento, saneamiento, vías públicas, turismo, cultura y patrimonio, financiadas en parte con fondos Feder.

CRÍTICAS DEL PSOE A LA GESTIÓN

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, José Manuel Bolaños, ha cargado durante el pleno contra la gestión de PP y Vox, asegurando que "la legislatura es la de las cosas a medias y el menudeo" y denunciando una falta de planificación y ejecución real de las políticas provinciales.

Bolaños ha criticado especialmente el Plan Económico Financiero, que, a su juicio, "no establece ninguna medida concreta" ni garantiza su cumplimiento, al tiempo que ha advertido de que la gestión del equipo de Gobierno se basa en la improvisación y en confiar en que los problemas se resuelvan al final del ejercicio.

En este sentido, ha señalado que en abril de 2026 la Diputación mantiene convocatorias sin publicar, compromisos sin ejecutar y políticas a medio hacer, citando como ejemplo ayudas para colonias felinas, conectividad 5G, residencias municipales o atención a personas con discapacidad que, según ha dicho, siguen sin materializarse.

Asimismo, ha denunciado que "no ha llegado ni un solo euro" de las ayudas de emergencia a los ayuntamientos y ha cuestionado que se plantee su reparto de forma discrecional, defendiendo que deben regirse por criterios objetivos y convocatorias públicas.

Finalmente, ha instado al equipo de Gobierno a ejecutar el presupuesto y dejar de aplazar decisiones, asegurando que la institución está desaprovechando sus recursos y su papel como herramienta de apoyo a los municipios.